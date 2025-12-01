Разделы

Postgres Professional выпустила новый Postgres Pro Shardman — обновленную платформу для масштабирования и управления распределенными базами данных

Компания Postgres Professional объявляет о выпуске обновленной версии Postgres Pro Shardman — промышленной СУБД для управления распределенными базами данных и построения высокомасштабируемых кластеров. Новый релиз включает как расширение функциональных возможностей, так и существенные улучшения производительности и надежности. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Обновление ориентировано на организации, которым требуется горизонтальное масштабирование, единая точка администрирования и устойчивая работа распределённого PostgreSQL-кластера под высокими нагрузками.

Ключевые технологические улучшения

Более быстрые запросы внутри шардов — оптимизация локального доступа. В релизе появилась оптимизация, которая выбирает максимально быстрый путь выполнения запросов, когда данные находятся в одной секции. Это снижает задержки и сокращает сетевую нагрузку, ускоряя работу «тяжёлых» операций на кластерах с большим количеством сегментов.

Существенное расширение Silk: поддержка Select, Update, Delete и prepared statements. Silk — это механизм, который позволяет проталкивать операции ближе к данным. Теперь в Silk поддерживаются не только Select, но и Update/Delete, а также подготовленные операторы. Результат — меньше сетевого траффика при кроссшардовых запросах, что позволяет выполнять сложные распределённые запросы с меньшими издержками.

Полная поддержка Row-Level Security на глобальных и сегментированных таблицах. Теперь политики безопасности на уровне строк (RLS) работают во всех типах таблиц в распределtнном кластере. Это критично для систем, где данные должны быть физически разделены, но логически управляться централизованно — банки, телеком, госзаказчики.

Улучшенный контроль над согласованностью и снимками транзакций (Read Committed + CSN). Добавлены два режима Read Committed с поддержкой CSN-снимков или без нее. Это помогает избежать грязных чтений в распределённых сценариях с интенсивной транзакционной нагрузкой и точнее управлять изоляцией запросов.

Единый подход к парольным политикам в распределенном кластере. Поддержаны расширенные политики паролей и глобальные профили. Появилась возможность задать системных пользователей, для которых: не распространяются события авторизации между узлами, запрещена блокировка, разрешена работа на резервных серверах. Это облегчает эксплуатацию крупного кластерного окружения.

Антон Виговский, «Ростелеком»: Количество рабочих мест уже не равно количеству сотрудников в компании
Цифровизация

SSL для Silk. Теперь Silk поддерживает SSL. Это повышает безопасность распределенных вычислений и снижает требования к внешнему шифрованию трафика.

Новые инструменты управления и улучшения администрирования. Режим защищенного управляющего канала BiHA. Появилась возможность работы управляющего канала BiHA в защищенном режиме — важное требование для заказчиков, работающих в изолированных или регламентированных контурах. Улучшения в резервном копировании и восстановлении. Rolling-backup теперь корректно учитывает состояние лидеров и резервов. Исправлена проблема PANIC при перебалансировке. Обновлены механизмы проверки схем и согласованности.

Обновления расширений и библиотек. В релиз включен ряд ключевых расширений, которые повышают безопасность, стабильность и совместимость Shardman с новыми компонентами PostgreSQL.

«Сегодня заказчики ждут не просто технологий — они ждут гарантированной устойчивости и масштабирования. Shardman закрывает этот запрос, позволяя строить сложные системы без рисков потери данных и с предсказуемой производительностью. Мы рассматриваем этот релиз как усиление всей российской отрасли СУБД», – скахал CPO Postgres Professional Артем Галонский.

