Разделы

ПО Софт
|

Postgres Professional представляет ProGate — новый инструмент для миграции данных из Oracle в Postgres Pro

Компания Postgres Professional выводит на рынок новый продукт ProGate, закрывающий полный цикл задач по переносу и синхронизации данных. Единое решение заменяет набор разрозненных инструментов, предлагая миграцию с Oracle и других СУБД, репликацию для аналитики, мажорный апгрейд и последующий аудит качества. Это позволяет компаниям снизить риски, затраты и сложность перехода на Postgres Pro. ProGate будет представлен в рамках CNews Forum в Москве.

Российским компаниям, работающим в критической информационной инфраструктуре и госсекторе, необходимо переходить на отечественное программное обеспечение. Этот процесс регулируется законодательством и должен быть завершен к концу 2025 г.

«Миграция из Oracle — это один из самых рискованных этапов цифрового перехода. На кону — данные компаний, от которых напрямую зависит работа банков, госсектора и промышленности. Ошибки в процессе переноса несут риски повреждения или потери данных, а также прямые финансовые убытки. ProGate снимает эту проблему, позволяя выполнять перенос данных быстро, контролируемо и без потерь», — сказал Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

Ключевые функции и преимущества нового продукта

Миграция с минимальным временем простоя (downtime). ProGate поддерживает непрерывный перенос данных на работающей базе.

Единый интерфейс. Графическая консоль управления процессами миграции и репликации снижает нагрузку на администраторов баз данных (DBA).

Репликация для аналитики из OLTP в OLAP: перенос срезов данных из транзакционных систем в аналитические хранилища и parquet-файлы.

Поддержка апгрейдов. ProCopy и ProSync работают с предыдущими версиями Postgres Pro, упрощая переход на новые релизы.

Экономия бюджета. Стоимость владения решением до 30% ниже, чем у существующих аналогов на рынке.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

ProGate включает три ключевых компонента, которые обеспечивают полный цикл переноса:

– ProCopy — быстрая первоначальная загрузка данных. Поддерживает скорость до 41 ТБ в сутки по маршруту Oracle → Postgres Pro и до 80 ТБ в сутки при миграции PostgreSQL → Postgres Pro.

– ProSync — репликация изменений в режиме near-real-time. Позволяет минимизировать downtime: система продолжает работать в Oracle, а все изменения синхронно применяются в Postgres Pro.

– ProCheck — проверка качества переноса. Сравнивает данные построчно и по агрегатам, снижая риск ошибок перед запуском целевой системы.

Все процессы управляются через графический интерфейс ProGate: администратор видит статусы миграции, логи и метрики в одном окне. Это снижает количество ручного труда и снижает порог входа для специалистов.

Использование ProGate обеспечивает компаниям быстрый выход из Oracle с минимальным простоем приложений и снижает нагрузку на исходные системы во время переноса данных. Кроме того, ProGate открывает возможности для расширенной работы с данными — поддерживает репликацию в аналитические хранилища и parquet-файлы, а также упрощает мажорные апгрейды между версиями Postgres Pro и PostgreSQL. Все это делает переход на отечественное ПО более предсказуемым и контролируемым.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов

Знаменитый экс-разработчик Microsoft: Windows – полный отстой. Нормальную ОС превратили в «магазин на диване». Видео

Операционные CRM для финансового сектора

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Илон Маск потребовал у сотрудниц xAI предоставить внешность и голоса для обучения чат-бота

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/