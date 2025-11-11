Postgres Professional представляет ProGate — новый инструмент для миграции данных из Oracle в Postgres Pro

Компания Postgres Professional выводит на рынок новый продукт ProGate, закрывающий полный цикл задач по переносу и синхронизации данных. Единое решение заменяет набор разрозненных инструментов, предлагая миграцию с Oracle и других СУБД, репликацию для аналитики, мажорный апгрейд и последующий аудит качества. Это позволяет компаниям снизить риски, затраты и сложность перехода на Postgres Pro. ProGate будет представлен в рамках CNews Forum в Москве.

Российским компаниям, работающим в критической информационной инфраструктуре и госсекторе, необходимо переходить на отечественное программное обеспечение. Этот процесс регулируется законодательством и должен быть завершен к концу 2025 г.

«Миграция из Oracle — это один из самых рискованных этапов цифрового перехода. На кону — данные компаний, от которых напрямую зависит работа банков, госсектора и промышленности. Ошибки в процессе переноса несут риски повреждения или потери данных, а также прямые финансовые убытки. ProGate снимает эту проблему, позволяя выполнять перенос данных быстро, контролируемо и без потерь», — сказал Иван Панченко, заместитель генерального директора Postgres Professional.

Ключевые функции и преимущества нового продукта

Миграция с минимальным временем простоя (downtime). ProGate поддерживает непрерывный перенос данных на работающей базе.

Единый интерфейс. Графическая консоль управления процессами миграции и репликации снижает нагрузку на администраторов баз данных (DBA).

Репликация для аналитики из OLTP в OLAP: перенос срезов данных из транзакционных систем в аналитические хранилища и parquet-файлы.

Поддержка апгрейдов. ProCopy и ProSync работают с предыдущими версиями Postgres Pro, упрощая переход на новые релизы.

Экономия бюджета. Стоимость владения решением до 30% ниже, чем у существующих аналогов на рынке.

ProGate включает три ключевых компонента, которые обеспечивают полный цикл переноса:

– ProCopy — быстрая первоначальная загрузка данных. Поддерживает скорость до 41 ТБ в сутки по маршруту Oracle → Postgres Pro и до 80 ТБ в сутки при миграции PostgreSQL → Postgres Pro.

– ProSync — репликация изменений в режиме near-real-time. Позволяет минимизировать downtime: система продолжает работать в Oracle, а все изменения синхронно применяются в Postgres Pro.

– ProCheck — проверка качества переноса. Сравнивает данные построчно и по агрегатам, снижая риск ошибок перед запуском целевой системы.

Все процессы управляются через графический интерфейс ProGate: администратор видит статусы миграции, логи и метрики в одном окне. Это снижает количество ручного труда и снижает порог входа для специалистов.

Использование ProGate обеспечивает компаниям быстрый выход из Oracle с минимальным простоем приложений и снижает нагрузку на исходные системы во время переноса данных. Кроме того, ProGate открывает возможности для расширенной работы с данными — поддерживает репликацию в аналитические хранилища и parquet-файлы, а также упрощает мажорные апгрейды между версиями Postgres Pro и PostgreSQL. Все это делает переход на отечественное ПО более предсказуемым и контролируемым.