«Аладдин Р.Д.» получила новый сертификат ФСБ России на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП»

«Аладдин Р.Д.» сообщает о получении нового сертификата соответствия ФСБ России № СФ/124-3956 на средство криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптотокен 2 ЭП» в составе изделий JaCarta-2 ГОСТ.

Согласно полученному сертификату СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» соответствует требованиям ФСБ России к СКЗИ по классам KC1/KC2, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну; к средствам электронной подписи, утверждённым Приказом ФСБ России от 27 декабря 2011 г. № 796; может использоваться для криптографической защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

Новый сертификат выдан на 3 года, действует с 17 ноября 2020 г. по 17 ноября 2023 г. и является заменой для сертификатов ФСБ России № СФ/124-3473 и № СФ/124-3502 на СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП», срок действия которых истёк 16 ноября 2020 г.

Функциональность СКЗИ с новым сертификатом № СФ/124-3956 не изменилась. Была обновлена эксплуатационная документация, а также расширен перечень поддерживаемых операционных систем и их версий.

Если приобретен СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» с сертификатом № СФ/124-3473, то для возможности продолжения эксплуатации СКЗИ необходимо приобрести у «№Аладдин Р.Д.» Медиа-кит на CD-диске, содержащий обновлённый комплект материалов, соответствующий сертификату № СФ/124-3956; для контроля целостности СКЗИ использовать утилиту контроля целостности, входящую в состав обновлённого Медиа-кита. Она отличается от утилиты контроля целостности СКЗИ "Криптотокен 2 ЭП", которая входила в состав СКЗИ с сертификатом № СФ/124-3473.

Если приобретен СКЗИ «Криптотокен 2 ЭП» с сертификатом № СФ/124-3502, то для возможности продолжения эксплуатации СКЗИ достаточно приобрести у «Аладдин Р.Д.» Медиа-кит, содержащий обновлённый комплект материалов, соответствующий сертификату № СФ/124-3956. Утилита контроля целостности из обновлённого Медиа-кита идентична утилите, которая входила с состав СКЗИ с сертификатом № СФ/124-3502. Её замена в этом случае не требуется.

Если для СКЗИ, которые приобретались по сертификатам ФСБ России № СФ/124-3473 и № СФ/124-3502, ещё не закончился срок действия гарантии, либо есть действующий договор технической поддержки с «Аладдин Р.Д.», обновлённый Медиакит предоставляется бесплатно по запросу. В остальных случаях – согласно прайс-листу.