«Техносерв консалтинг» внедряет в Vaillant Group Rus единый личный кабинет для сотрудников и партнеров

«Техносерв консалтинг» разработал и производит внедрение в Vaillant Group Rus единого кабинета для работы сотрудников и партнеров компании. Проект стал важным этапом сотрудничества двух компаний: в 2018 г. они совместно определяли подход к решению задачи качественной трансформации ИТ-ландшафта Vaillant Group Rus в рамках цифровизации бизнеса.

Первой стадией трансформации стало проведение компанией «Техносерв консалтинг» исследования ИТ-обеспечения заказчика. По результатам было определено, что первоначально процесс затронет несколько независимых информационных систем (ИС) Vaillant Group Rus, в которых работает свыше 12 тыс. пользователей (сотрудников и партнеров). Совместно компаниями была выявлена ключевая проблема в бизнес-процессах – отсутствие единой точки входа для пользователей систем. Переход из одной системы в другую требовал повторной аутентификации/авторизации, и для каждой ИС создавалась отдельная учетная запись. Таким образом, главной задачей стали разработка, а затем внедрение механизма единой авторизации с возможностью бесшовного перехода между системами.

Для ее решения команда «Техносерв консалтинга» подготовила предложения по оптимизации и систематизации данных, а также решение для единой идентификации пользователей. Кроме того, была разработана концепция универсальной платформы для работы с данными и партнерами компании.

Для объединения всех систем с соблюдением требований по безопасности, общему промышленному подходу и архитектурному стилю разработки корпоративных приложений, «Техносерв консалтинг» внедрил отдельный модуль, управляющий учетными записями и аутентификацией пользователей. После интеграции корпоративной системы с данным модулем пользователи Vaillant Group Rus смогут проходить авторизацию/регистрацию однократно и далее переходить между системами без повторной аутентификации. Автоматизированное рабочее место администратора позволяет контролировать всех пользователей систем Vaillant Group Rus, интегрированных с ней.

Параллельно с решением задачи по единому механизму авторизации команда «Техносерв консалтинга» разработала автоматизированную систему, позволяющую сотруднику заказчика видеть в личном кабинете полный цикл работы с партнером. Сотрудники Vaillant Group Rus в рамках своего региона курируют деятельность партнеров по продаже оборудования, запчастей и проведению сервисных работ. После создания карточки партнера система автоматически сформирует текст договора и бонусного соглашения, документы отправятся на согласование по внутренней цепочке и подписание. На основании подписанных договоров партнер может производить продажи оборудования, отчет по которым отобразится в личных кабинетах ответственных сотрудников Vaillant Group Rus. Ежеквартально система автоматически формирует акты на получение бонусов в зависимости от объема проданного оборудования.

Для разрешения ряда технических и организационных ограничений была произведена автоматизация с использованием технологии RPA (Robotic Process Automation). Робот на базе решения UIPath выполняет роль цифрового ассистента: автоматически в заранее настроенное время отрабатывает задания по загрузке отчетов и данных по партнерам, при этом существенно экономит время на проведение подобных задач у штатных сотрудников Vaillant Group Rus.

«Наша команда имеет большой опыт в области цифровизации и автоматизации бизнес-процессов компаний самого различного профиля. Мы видим определенный потенциал в развитии дальнейшего сотрудничества с Valliant Group Rus, например, в разработке единой системы – агрегатора данных всех систем компании. Автоматическая централизация информации упростит представление статистических данных и данных в графическом виде (дашбордов), необходимых для аналитической проработки экономической эффективности деятельности. Сотрудники компании и их партнеры смогут настраивать фильтры по интересующим данным и в режиме реального времени анализировать цифры по динамике продаж и сервисным работам», – сказал Дмитрий Макаров, директор практики Digital компании «Техносерв консалтинг».