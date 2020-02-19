Программный комплекс «Брест» от ГК Astra Linux сертифицирован Минобороны России

Группа компаний Astra Linux сообщила о сертификации программного комплекса управления защищённой средой виртуализации «Брест» по требованиям безопасности информации Министерства Обороны Российской Федерации. Таким образом, ПК «Брест» на основе операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition – одно из первых средств управления виртуализацией, получивших сертификат МО России на применение в информационных системах предприятий ОПК и других организаций ведомства, обрабатывающих конфиденциальную информацию, в том числе составляющих государственную тайну до уровня «совершенно секретно».

Программный комплекс «Брест» реализует управление виртуальными инфраструктурами любой сложности с использованием всего спектра средств защиты информации операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition и обеспечивает работу виртуальных машин в условиях дискреционного и мандатного управления доступом.

В круг задач, решаемых ПК «Брест», входят централизованное управление кластерами виртуализации, масштабирование и обеспечение их отказоустойчивости, создание защищённой среды виртуализации рабочих столов (VDI) и серверов архитектуры х86-64, виртуализация сетей, хранилищ, миграция работающих виртуальных машин между узлами кластера виртуализации, групповое создание виртуальных машин из шаблонов, построение защищённых облачных решений.

«Для нас как компании-разработчика сертификация ПК «Брест» по требованиям безопасности информации Минобороны России - знаковый момент. Мы шли к этому несколько лет. Тем заказчикам, кто работает с гостайной и чьи IT-инфраструктуры должны проходить аттестацию в системе Минобороны России, важно было получить сертифицированный программный продукт для управления виртуализацией. Теперь возможности таких предприятий в части совершенствования информационных систем серьезно расширятся», - сказал директор по инновациям ГК Astra Linux Роман Мылицын.

Для организаций, информационные системы которых должны соответствовать требованиям безопасности по линии ФСТЭК России, ГК Astra Linux разработала вторую версию «Бреста» с расширенным функционалом и оперативными обновлениями. Программный комплекс управления средой виртуализации «Брест» имеет уникальную и оптимальную архитектуру, которая была достигнута за счет переноса средств защиты информации на уровень операционной системы, поэтому сам программный комплекс сертифицировать во ФСТЭК России нет необходимости.