RuBackup 2.0 - новый уровень защиты данных и обеспечения непрерывности бизнеса

Компания «Рубэкап» (входит в ГК «Астра») сообщает о выходе релиза системы резервного копирования и восстановления данных RuBackup 2.0.

RuBackup — это системное клиент-серверное решение корпоративного класса для автоматизированного резервного копирования и восстановления данных. Его применение позволяет обеспечивать сохранность данных пользователей и домена, автоматизированных рабочих мест, систем виртуализации и т.д., а также оперативно восстанавливать информацию после катастроф. Основные области использования продукта — виртуальные инфраструктуры, СУБД, физические серверы, data-центры и «облачные» сервисы.

В версии RuBackup 2.0 реализован новый механизм упаковки и передачи данных. Их многопоточная обработка и дедупликация позволяют сократить RPO и RTO, а отказ от промежуточного хранения — минимизировать затраты на оборудование. Теперь резервные копии создаются сразу в целевом хранилище. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Второе важное обновление касается интерфейса менеджера администратора RuBackup: он был полностью переработан и стал более интуитивно понятным и максимально удобным для использования.

В решение добавлены новые модули резервного копирования: платформа управления виртуализацией VMmanager, платформа виртуализации «РУСТЭК» и система виртуализации «Аэродиск АИСТ» версий 3.7.0 и 3.7.1.

В новой версии реализована функция автоматической очистки от временных и неактуальных данных в хранилище резервных копий. Кроме того, RuBackup 2.0 получил улучшенные модули резервного копирования для ПК СВ «Брест» и платформы унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro.

RuBackup 2.0 расширяет существующие возможности для создания отказоустойчивой системы резервного копирования благодаря поддержке кластерных файловых систем для медиасерверов. Кластерная файловая система может быть использована для любого количества медиасерверов и предоставляет возможность полного восстановления данных даже в случае отказа одного из них. Это позволяет организациям обеспечивать повышенный уровень доступности резервных копий в хранилище, сокращая риски потери критических данных.

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Также улучшен функционал для управления и отслеживания состояния системы резервного копирования и представлена первая итерация REST API. В обновленной версии с ее помощью можно создавать задачи, отслеживать их выполнение, контролировать RPO и RTO.

Дополнительные возможности RuBackup 2.0: отображение прогресса выполнения резервного копирования и восстановления в интерфейсе пользователя; возможность приостановки и продолжения задач; настройка срока хранения выбранной резервной копии; выполнение массовых операций в интерфейсе пользователя; создание единого правила для группы клиентов; план регламентного обслуживания; архивация данных в рамках срочного резервного копирования.

«Для нас является принципиально важным развитие продукта RuBackup. Команда проделала огромную работу для его совершенствования. Мы значительно расширили функционал, добавили новые возможности упаковки и передачи данных, проработали новый интерфейс, — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор компании «Рубэкап». — Сегодня RuBackup полностью закрывает потребности компаний по всему комплексу задач резервного копирования виртуальных машин и защищает ИТ-инфраструктуру. Каждая новая версия продукта обладает все более востребованными и сильными характеристиками. Мы гарантируем, что наши клиенты получают ПО максимально высокого уровня качества».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ