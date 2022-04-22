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Платформа машинного обучения Sbercloud ML Space включена в Единый реестр российского ПО

Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud вошла в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

ML Space – это платформа для ML-разработки полного цикла, которая позволяет ускорить, оптимизировать и упростить процесс препроцессинга данных, обучения и развертывания моделей машинного обучения. Платформа ML Space экономит рабочее время ML-разработчиков на обучение моделей машинного обучения и помогает сократить сроки вывода ML-продукта на рынок: использование платформы ML Space экономит время специалистов по Data Science на 30%, а срок разработки и time-to-market модели сокращается на 50% в среднем с трех до полутора месяцев.

Платформа ML Space существует как в публичной облачной версии, так и в виде частного облака ML Space Private. ML Space Private содержит абсолютно все преимущества публичной версии, при этом может быть развернута на собственной инфраструктуре клиента. По оценкам Sbercloud, более 70% крупных компаний не могут использовать публичную инфраструктуру по причине наличия критичных данных, которые по стандартам информационной безопасности предприятия не могут передаваться за периметр компании.

Помимо этого, ML Space Private может быть развернута в гибридном режиме, то есть часть платформы может быть установлена на серверах клиента, а другая – реализовывать вычисления в облаке Sbercloud. Во всех сценариях может быть построена информационная система, отвечающая любым требованиям информационной безопасности компании.

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Безопасность

Генеральный директор Sbercloud Евгений Колбин сказал: «По нашим оценкам, около 90% российских компаний не используют единое решение для работы с технологиями машинного обучения, а на разных этапах разработки закрывают потребности разрозненными open-source утилитами. ML Space же позволяет повысить ML-процессы в таких компаниях сразу до высшего уровня зрелости. Среди наших клиентов, планирующих использовать частное облако ML Space Private, есть компании нефтегазового сектора, телекоммуникационные и производственные компании, а также государственный сектор. Мы предоставляем готовый коробочный продукт для end-to-end ML-разработки, который обеспечивает полную конфиденциальность данных с надежной защитой от утечек и легко встраивается в ИБ-ландшафт компании».

Реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных создан для расширения их использования и подтверждения происхождения из РФ, а также для оказания мер государственной поддержки правообладателям программ. Запись в реестре о наличии в нем платформы ML Space произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

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