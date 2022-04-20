Платформа машинного обучения ML Space компании Sbercloud получила аттестат соответствия требованиям безопасности информации

Sbercloud, провайдер облачных технологий, получила аттестат соответствия инфраструктуры облачной платформы ML Space требованиям безопасности информации, предъявляемым к информационным системам персональных данных при обеспечении высшего уровня защищенности персональных данных. На базе продукта ML Space клиенты могут безопасно создавать и развертывать ИИ-сервисы, осуществляющие обработку персональных данных.

ML Space — это набор компонент полного цикла разработки и реализации ИИ-сервисов для бизнеса любого размера, содержит все необходимые инструменты и ресурсы для создания, обучения и развёртывания моделей машинного обучения — от быстрого подключения к источникам данных до автоматического развёртывания обученных моделей на динамически масштабируемых высокопроизводительных мощностях Sbercloud.

Проведенная аттестация подтвердила, что уровень подготовки специалистов Sbercloud, организационная структура, нормативное и методическое обеспечение, а также техническая оснащенность облачной платформы ML Space отвечают максимальным требованиям, предъявляемым к системам обработки персональных данных.

Благодаря повышенному уровню защиты для пользователей ML Space открываются возможности не только хранения и обработки биометрических данных, но и использования этих данных для создания продуктов на основе искусственного интеллекта. Под биометрическими данными подразумеваются физиологические и биологические отличительные черты человека: отпечатки пальцев, 3D-проекции лица, ДНК, рисунок радужки, вен ладони и др.

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Для многих компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере ИТ-разработки, полученный аттестат означает, что биометрические данные, используемые для любых задач, связанных с компьютерным зрением (CV), оптическим распознаванием символов (OCR) и автоматизированным переводом неструктурированных документов в структурированную информацию (IDP), если исходная информация содержит биометрию, надежно защищены.

Генеральный директор Sbercloud Евгений Колбин сказал: «Платформы Sbercloud Advanced и Sbercloud Enterprise также обладают аттестатами такого уровня, таким образом, теперь все платформы нашей компании могут в неограниченном объеме хранить и обрабатывать персональные данные, в том числе биометрические. Это важно в первую очередь для банковской сферы, потому что мошеннические схемы с использованием AI активно развиваются. В сфере коммерческой недвижимости, например, биометрические данные используются для автоматизации работы бюро пропусков. Теперь владельцы бизнес-центров смогут более надежно хранить данные, полученные от киосков саморегистрации и интегрировать данные с них с системой контроля доступа. Это только малая часть сфер бизнеса, где используются биометрические данные, и наш аттестат гарантирует их надежность и защищенность».