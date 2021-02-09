На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе

Разработчик машинного обучения Департамента разработки компании SberCloud Алексей Климов выступит на онлайн-конференции «Искусственный интеллект 2021», которую CNews проведет 11 февраля 2021 года в Москве.

Участники мероприятия обсудят рынок искусственного интеллекта в России, его ключевых игроков, крупные проекты, актуальные отраслевые решения, а также то, как искусственный интеллект сможет изменить работу госведомств и другие аспекты использования ИИ.

Алексей Климов расскажет о ключевых особенностях ML Space – платформы полного цикла для Data Science-команд, которая позволяет ускорять, оптимизировать и упрощать процессы создания, обучения и развертывания моделей на высокопроизводительной вычислительной инфраструктуре для последующего внедрения их в микросервисы, функции и приложения.

Сегодня ML Space – единственная в мире облачная платформа, позволяющая обучать ИИ-модели более чем на 1000 графических процессоров (GPU). Рекордная производительность платформы достигается за счет использования самого мощного российского суперкомпьютера «Кристофари». ML Space построена на модульной архитектуре, что дает возможность регулярно дополнять ее новыми возможностями.

Опытным специалистам в области работы с данными ML Space предоставляет удобные и высокотехнологичные инструменты, в том числе для совместной работы распределенных команд, а компании и организации, не имеющие глубокой ML-экспертизы, впервые получают возможность использовать искусственный интеллект в своих продуктах и бизнес-приложениях.

В ходе конференции участники рассмотрят этические вопросы внедрения систем искусственного интеллекта, готовые платформы для внедрения систем решений на базе ИИ, законодательные ограничения и многое другое.