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Sbercloud представила спецверсию платформы ML Space Private

Sbercloud, поставщик облачных услуг, входящий в экосистему «Сбера», создала специальную гибридную версию платформы ML Space – ML Space Private.

ML Space Private имеет абсолютно все преимущества публичного ML Space. И при этом она может быть развёрнута в гибридном режиме, то есть часть платформы может быть установлена на серверах клиента, а другая – реализовывать вычисления в облаке SberCloud.

При необходимости ML Space Private может быть сертифицирована под любые требования информационной безопасности компании.

Также компания может интегрировать данную платформу со своими инфраструктурными и бизнес-сервисами, например, службами каталогов, биллинговыми системами, системами мониторинга, логирования, ITSM и так далее.

ML Space от Sbercloud — платформа ML-разработки полного цикла и совместной работы DS-команд над созданием, обучением и развёртыванием моделей машинного обучения. В платформу интегрированы привычные для дата-сайентистов инструменты, предустановлены популярные библиотеки и фреймворки. Она ускоряет, оптимизирует и значительно упрощает процессы разработки, тестирования и деплоя моделей за счет мощностей сразу двух самых производительных в России суперкомпьютеров: Christofari и Christofari Neo.

Платформа популярна как среди разработчиков экосистемы «Сбера», так и у дата-сайентистов в компаниях любого размера и научных организациях. Всего за год ею воспользовались 1,5 тыс. человек из порядка 250 команд. За это время ими было использовано 2,5 ПБ данных и 300 млн GPU-минут.

Давид Рафаловский, исполнительный вице-президент Сбербанка, CTO «Сбера», руководитель блока «Технологии», сказал: «Sbercloud регулярно получает запросы от самых разных компаний на работу с платформой ML Space On Premise, потому что по тем или иным причинам эти компании не могут применять публичные облачные сервисы. Любых провайдеров. Не только нашими. Специально для таких клиентов мы создали специальную версию платформы ML Space Private. Уверен, что данное обновление откроет многим компаниям, которые не могли пользоваться услугами облачных провайдеров из-за регуляторных или иных ограничений, широкие возможности самых современных ML-технологий. Уже сейчас любой желающий может оставить заявку на сайте, чтобы опробовать ML Space Private в работе».

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