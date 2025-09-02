Разделы

«Билайн бизнес» запускает услугу «Виртуальный помощник» для предпринимателей

Специалисты «Билайн бизнес» заметили, что предпринимателям всё чаще звонят мошенники и придумывают новые способы обмана. Это мешает работе бизнеса и даже может привести к финансовым потерям. Чтобы защитить владельцев малого бизнеса и ИП от мошеннических схем, «Билайн» предоставит им услугу «Виртуальный помощник» — он не даст злоумышленникам беспокоить их и тратить ресурсы их бизнеса.

«Виртуальный помощник» — не просто автоответчик. Сервис умеет: блокировать звонки от мошенников и спамеров, общаться с ними и препятствовать дозвону до абонента; прерывать звонок, если во время разговора пришло SMS с кодом доступа к «Госуслугам»; принимать звонок за пользователя, если он не может говорить — сервис узнает цель звонка, запишет разговор и пришлет его по указанным контактным данным; делать текстовую расшифровку звонка, сохранить ее в мобильном приложении «Билайна», если неудобно слушать запись.

Для активации «Виртуального помощника» на корпоративных номерах нужно перейти в мобильное приложение и включить услугу. Сервис существует как в бесплатном базовом варианте, так и в версии Pro (149 руб. в месяц) с применением технологий искусственного интеллекта и встроенным Telegram-ботом. Также в версии Pro у пользователя есть возможность вернуть часть утраченных денег в результате мошеннической схемы. Партнер «Билайн бизнес» «АльфаСтрахование» предоставит пострадавшему возможность вернуть до 25 тыс. рублей, для этого потребуется всего два документа.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «Билайн бизнес», сказал: «Мошеннические схемы превратились в настоящую головную боль для бизнеса: они создают постоянную угрозу доходам, тратят ресурсы предпринимателей. «Виртуальный помощник» блокирует эти угрозы и сокращает посторонние факторы, позволяя бизнесу не отвлекаться на них. «Билайн бизнес» ставит такой подход в создании сервисов на первое место».

Согласно статистическим данным «Билайна», «Виртуальный помощник» ежемесячно фильтрует до 3 млн нежелательных вызовов. Суммарная длительность разговоров сервиса со спамерами достигает 463 тыс. часов в месяц.

