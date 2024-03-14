Сервис i2crm поможет бизнесу подключить чаты «Авито» к CRM-системе

Сервис интеграции соцсетей и мессенджеров с CRM-системами i2crm запустил новую услугу для бизнеса — интеграцию «Авито» с CRM-системами. Благодаря ей сообщения по объявлениям с «Авито» приходят сразу в CRM-систему, отвечать на них можно оттуда же. Об этом CNews сообщили представители i2crm.

Пользователи, которые уже подключили интеграцию, отмечают удобство сервиса: продажи на площадке растут за счет оперативной обработки заявок, а в одном рабочем пространстве CRM-системы можно управлять несколькими аккаунтами «Авито» одновременно.

Интеграция «Авито» с CRM-системой работает следующим образом: клиент пишет сообщение в объявлении в приложении «Авито»; это сообщение появляется в CRM-системе. По нему сразу формируется сделка, в которой отражается само объявление и контакты написавшего. Все данные сохраняются; отвечать клиенту можно из CRM-системы, переходить в «Авито» уже не нужно. При этом клиент общается как обычно, в самом приложении.

«У нашей интеграции есть ряд других преимуществ. Клиенты i2crm, подключая «Авито» к CRM-системе, могут: включить фильтр по словам, чтобы исключить попадание спама в CRM-систему; подключить автоответы и шаблоны, чтобы моментально отвечать клиентам; настроить в своей CRM-системе воронку и этап, куда будет попадать сообщение из «Авито»; назначать ответственных менеджеров на работу с этим каналом продаж; анализировать пользователей, которые впервые написали в компанию через «Авито» за определенный период времени», – сообщили представители i2crm.

По словам разработчиков i2crm «Авито» пока можно подключить к amoCRM и «Битрикс24». В ближайшее время услуга будет доступна пользователям других CRM-систем.

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i2crm — экосистема ИТ-сервисов для бизнеса. Связывает «ВКонтакте», Telegram, «Авито» и другие сервисы с CRM-системами. Сервис подходит всем, кто продает через соцсети, мессенджеры и «Авито»: самозанятым, блогерам, малым, средним и крупным компаниям.