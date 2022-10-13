«Телфин» повышает производительность колл-центров в три раза

Российский телеком-провайдер «Телфин» добавил новую функцию в АТС «Телфин.офис» — активный исходящий обзвон. Благодаря данному сервису колл-центры совершают в три раза больше звонков, сообщили CNews представители «Телфин».

Новый сервис «Телфин» позволяет автоматически набирать одновременно несколько телефонных номеров и соединять операторов колл-центров только с ответившими клиентами. Таким образом, компании экономят время своих сотрудников, освобождая их от ручного набора номера и ожидания ответов абонентов. В свою очередь, клиенты также не «висят» на линии, вызовы переводятся на свободных операторов в считанные секунды.

Настройки решения позволяют выбрать время и дату обзвона, установить интервал совершения вызовов и автоматический определитель номера (АОН), вести запись разговоров. Руководитель колл-центра может заранее задать число одновременных вызовов, количество повторных попыток и интервал между ними. Если трубку никто не берет, номер занят, или включается автоответчик, система перезванивает столько раз, сколько указано в настройках. В момент дозвона звонок переводится на конкретного оператора или очередь специалистов.

Сервис также можно интегрировать с CRM-системой. В этом случае при переводе звонка на оператора колл-центра на мониторе ПК всплывает карточка клиента, если его контакты занесены в клиентскую базу. Оператор может ознакомиться с информацией и вести беседу уже исходя из ранее достигнутых договоренностей.

«Активный исходящий обзвон рассчитан, в первую очередь, на крупные аутсорсинговые и внутренние колл-центры с большим числом сотрудников. При его использовании загрузка операторов 100%, при этом все непроизводительные функции, связанные с поиском и набором номера, выполняются автоматически. Благодаря данному сервису КПД сотрудников максимален, а дисциплина в коллективе повышается», — комментирует Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон», тарифы на интернет-телефонию. Компания предоставляет виртуальные номера 73 городов России и 38 стран мира.