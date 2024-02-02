Сервисы «Телфин» увеличивают конверсию из лида в продажу на 15%

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» интегрирует облачные решения связи в инфраструктуру e-comExpert, российского разработчика интернет-магазинов и B2B-порталов для автомобильной отрасли. Благодаря связи и росту эффективности взаимодействия с клиентами компании удалось уменьшить потерю лидов и увеличить их конверсию на 15%. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

e-comExpert, золотой сертифицированный партнер «1С-Битрикс», реализует комплексные проекты в области разработки интернет-магазинов, включающие в себя индивидуальные каталоги со сложными, многоуровневыми параметрами, CRM, обмен данными между «1С» и сайтом, а также интеграцию со специализированными веб-сервисами. Компания работает на рынках России, СНГ и Европы.

Для повышения качества коммуникаций и уровня эффективности взаимодействия с клиентами компания отказалась от аналоговой связи в пользу виртуальной телефонии. Корпоративная сеть e-comExpert была развернута в течение одного рабочего дня без привлечения технических специалистов компании. Облачные сервисы «Телфин» позволили повысить качество и стабильность связи и расширить возможности телефонной сети.

Теперь благодаря таким функциям, как: приветствие и IVR, сценарии и очереди звонков, автоответчик и голосовая почта — обработка обращений клиентов e-comExpert занимает не больше минуты. Кроме этого компания подключила готовую интеграцию с корпоративной системой «Битрикс24» для автоматического распределения звонков текущих клиентов на номера персональных менеджеров и предварительного информирования сотрудников о том, кто из клиентов звонит.

«Положительный опыт работы с командой разработчиков «Телфин» мотивировал нас интегрировать виртуальную АТС «Телфин.Офис» как в веб-сайты, разработанные на базе «1С-Битрикс» специально для наших клиентов, так и в наше собственное программное решение, CRM-систему, специализирующуюся на бизнесе по торговле автозапчастями», — сказал Николай Чумаков, руководитель компании e‑comEXPERT.

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«Сегодня компания e-comExpert ведет развернутую статистику по телефонным обращениям клиентов, дополнительно может фиксировать и оперативно обрабатывать пропущенные звонки. При этом число непринятых вызовов удалось существенно сократить благодаря росту многоканальности телефонной сети. Как результат, число обработанных лидов и конверсия в следующий этап воронки увеличилась на 15% за два года работы», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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«Телфин» — российский поставщик комплексных коммуникационных решений. Среди сервисов «Телфин» — виртуальная АТС «Телфин.Офис», программный телефон «Телфин.Cофтфон», интеграция с CRM и мессенджерами. Компания предоставляет номера 75 городов России и 65 стран мира. Собственные резервные каналы обеспечивают отказоустойчивость сервисов «Телфин» для десятков тысяч абонентов. По данным CNews, «Телфин» входит в топ-5 провайдеров IP-телефонии за 2023 г.