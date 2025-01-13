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«Почта Mail» заблокировала более 6 млрд спам-писем за IV квартал 2024 года

В IV квартале 2024 г. специалисты спам-анализа «Почты Mail» отмечают тренд на рассылки, содержащие предложения о различных лотереях, розыгрышах и онлайн-казино. Согласно статистике, доля подобных сообщений составила более 36% от ежедневно блокируемых. Об этом CNews сообщили представители «Почты Mail».

«Новые виды мошенничества, маскирующиеся под легитимные предложения, активно привлекают внимание пользователей и делают их уязвимыми для обмана. Среди типичных примеров спама можно выделить сообщения, которые предлагают выиграть крупные суммы денег в лотереях, а также заманивают пользователей бонусами на сайтах онлайн-казино. Такие письма часто содержат элементы, вызывающие доверие, например, логотипы известных брендов или ссылки на «официальные» сайты», — сказал Алексей Бруевич, руководитель направления Антиспама «Почты Mail».

«Почте Mail» удалось сократить общее количество спама на 43,5% с октября по декабрь 2024 г. Благодаря ИИ за этот период было заблокировано более 6,1 млрд писем со спамом и мошенничеством. В 2023 г. этот показатель соответствовал 10,8 млрд. Кроме этого, количество жалоб пользователей на спам сократилось на 36,9%. За IV квартал 2024 г. их число составило 16,4 млн, в то время как за аналогичный период 2023 г. — более 26 млн.

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безопасность

Наиболее популярными спам-письмами в «Почте Mail» являются следующие категории: сообщения с предложениями принять участие в лотереях, розыгрышах или онлайн-казино (36%), рассылки с фейковыми инфопродуктами, недобросовестными благотворительными сборами и другими видами кардинга — более 33% ежедневно блокируемых нежелательных рассылок, и письма с реферальными ссылками, маскирующиеся под представителей банков, ритейлеров и маркетплейсов (31%).

С помощью антиспам-систем и ML-моделей «Почта Mail» обезличено анализирует открытые данные об отправителях и помечает их зеленым щитом, чтобы уведомить пользователя о проведенной проверке. Таким образом, пользователи могут быть уверены в безопасности писем от банковских, государственных и налоговых учреждений, а также от других надежных отправителей.

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