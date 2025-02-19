Разделы

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Телеком Мобильная связь
|

МТС оградила южноуральцев от 15 лет разговоров со спамерами и мошенниками

ПАО «МТС» проанализировала количество спам-звонков жителям Челябинской области за 2024 г. С помощью сервиса «Защитник» от МТС за 2024 г. было заблокировано более 8 млн минут нежелательных звонков, что составляет 15 лет спам-вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки южноуральцам поступали в декабре. В целом за 2024 г. сервис «Защитник» от МТС заблокировал более 37 млн нежелательных вызовов, а средняя длительность такого вызова составила около 11 секунд. Больше всего звонков было совершено из категории «Реклама и опросы», на втором месте – «Финансовые организации», на третьем – «Коллекторы». Челябинская область вошла в топ-15 регионов, где за прошлый год было совершено максимальное количество спам-звонков одному абоненту.

«Ежегодно мы фиксируем рост числа рекламных и мошеннических вызовов в Челябинской области и других регионах страны. Например, на Южном Урале в прошлом году наши антиспам-сервисы, использующие умные алгоритмы, заблокировали почти на 50% больше звонков, чем годом ранее. При этом мы активно развиваем наши решения в области безопасности и расширяем их возможности. Сегодня алгоритм «Защитника» может пообщаться с потенциальным спамером за вас и прислать расшифровку, а функция «Безопасный звонок», которая работает на базе искусственного интеллекта, предупредит пользователя о разговоре с мошенником во время беседы», – сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники
Импортонезависимость

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Россияне могут получить больше $1 млрд за свою долю в главном сотовике крупной страны НАТО

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

В России рухнули темпы развития сотовых сетей. Сети 4G строятся медленнее, а 3G отключают

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Один из старейших операторов мобильного интернета в России прекратил подключения и может отдать сеть МВД

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще