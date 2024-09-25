85% ИT-специалистов считают основной причиной киберугроз для инфраструктуры человеческий фактор

В последние два года российский госсектор и бизнес столкнулись с ростом количества киберугроз. По результатам исследования разработчика инфраструктурного ПО Orion soft, 85% ИT-специалистов считает основной причиной взломов и утечек данных действия коллег, не входящих в ИT-отделы и топ-менеджмент. В топ угроз, по мнению участников опроса, попали неумение распознавать фишинговые письма, ошибки сотрудников из-за снижения работоспособности и осознанное раскрытие чувствительной информации. Об этом CNews сообщили представители Orion soft.

В опросе о причинах и последствиях киберугроз для ИT-инфраструктуры приняли участие 1470 человек, из них 420 руководителей и 1050 ИT-специалистов.

Большинство опрошенных руководителей компаний считают, что кибератаки приводят к приостановке работы из-за недоступности ИT-инфраструктуры (71%), утечке финансовых данных (59%), потере денег из-за простоя (50%), раскрытию коммерческой тайны (25%). Также руководители отмечают риски потерять репутацию и доверие клиентов, получить штраф.

Около 85% ИT-специалистов главной причиной киберинцидентов назвали человеческий фактор. Это как осознанные действия рядовых сотрудников (34%), которые приводят к компрометации данных, так и непреднамеренные действия (50%), связанные со снижением работоспособности и концентрации внимания, ошибками в использовании ПО. Больше половины (52%) опрошенных считают угрозой неумение распознавать фишинговые письма.

«Среди компаний с большим количеством удаленных рабочих мест мы видим частые запросы на реализацию “безопасного интернета”, который позволяет защитить IT-системы от непреднамеренных действий сотрудников. Его можно организовать как с помощью VDI-решений, так и систем терминального доступа. С технической точки зрения оба варианта обеспечивают должный уровень безопасности: даже если сотрудник перейдет по опасной ссылке, откроет фишинговое письмо или запустит ПО с вирусами, пострадает только или терминальный сервер, или виртуальный рабочий стол. При этом системы терминального доступа дешевле для заказчиков как класс решений», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

Четверть ИT-специалистов отметили риски, связанные с санкциями: после ухода западных вендоров бизнес лишился доступа к актуальным версиям ПО и техподдержки. Это и приводит к росту числа уязвимостей в системах. По мнению 14% ИT-специалистов, еще одним фактором риска является небезопасная разработка ИT-продуктов. Только 4% опрошенных уверены, что в их компании IT ИT инфраструктура полностью защищена.

Почти треть (30%) ИT-специалистов соглашаются, что за последние два года инцидентов стало больше, и их число продолжает расти. По мнению респондентов, для снижения рисков бизнесу необходимо обеспечить более надежное хранение конфиденциальной информации (71%), вовремя выявлять и устранять уязвимости (57%), проводить обучение рядовых сотрудников (55%), обеспечивать безопасность данных при организации удаленного доступа (52%).

Также респонденты назвали безопасную среду разработки залогом отсутствия атак на ИT-инфраструктуру. Каждый пятый, кроме того, сказал о важности полного перехода на отечественные ИT-решения.

«Каждая компания сама выбирает, как выстраивать безопасность ИT-инфраструктуры. Некоторые используют Open Source решения, но рисков с ними значительно больше, чем с коммерческими программными продуктами. В решениях на базе открытого исходного кода в любой момент могут появиться уязвимости, которые увидит и хакер, и безопасник. Начнется гонка, кто быстрее их отработает. Кроме того, эти продукты требуют определенных компетенций для постоянной доработки их под ИT-инфраструктуру и задачи конкретной компании. И в случае сбоя или уязвимости всю ответственность несет организация. А вендорский продукт дает гарантии: производитель ПО отвечает за безопасность кода и работоспособность решения», — отметил Максим Березин.