Angara Security представила топ ИТ-профессий в кибербезопасности: кто нужен, кого продолжат искать

Специалисты в сфере ИТ остаются и в ближайшее время останутся очень востребованными на российском рынке. Для них действует отсрочка от срочной службы и продлена льготная специализированная ипотека до 2030 г.

ИТ-отрасль заняла первое место по темпам роста ключевых показателей за четыре года среди всех крупных отраслей экономики России, а различные отечественные цифровые разработки уже активно используют в своих бизнес-процессах 90% российских компаний. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

За четыре года в России в 1,5 раза увеличилось число сотрудников ИТ-отрасли — 857 тыс. человек к концу 2023 г. При этом сейчас все структуры говорят о дефиците ИТ-кадров. Глава Минцифры Максут Шадаев оценил нехватку ИТ-специалистов в 500–700 тыс. человек.

В стране открылся первый STEM-университет: он будет готовить кадры для всей ИТ-отрасли. Его сооснователями, корпоративными инвесторами и индустриальными партнерами стали 30 российских компаний, которые будут адаптировать образование к потребностям рынка.

Инвестиции в основной капитал ИТ-компаний в России выросли на 50% по сравнению с 2022 г. Они составили почти 500 млрд руб., а экономика по этому показателю выросла в 1,8 раза.

Особенно высокий спрос в России наблюдается на специалистов по кибербезопасности: число вакансий в 2023 г. выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Средняя зарплата также повысилась (на 6782 руб.) и составила 70 тыс. руб. с большим разбросом даже внутри одного региона.

Кибератаки на государственную инфраструктуру и промышленные предприятия, бизнес и частные сервисы, а также новые требования к кибербезопасности сделали еще более востребованными целый ряд ИТ-специальностей. Эксперты SOC и архитекторы систем безопасности, специалисты по защите объектов КИИ, инженеры по обслуживанию SIEM, аналитики киберугроз и киберразведки, DevSecOps и цифровой криминалистике — ценные и желанные кадры на современном российском рынке.

От комплектации штата специалистами по кибербезопасности сейчас напрямую зависит защищенность компаний любого профиля, отметила директор по персоналу Angara Security Валентина Ерохина. По ее словам, профессиональные кадры снижают риски последствий атак на инфраструктуру, несанкционированных взломов, краж данных и чувствительной информации, поэтому мы рекомендуем как госструктурам, так и промышленным предприятиям, и бизнесу обращать особенное внимание на состав своих отделов по ИТ-безопасности. Конечно, в первую очередь это касается организаций, которые относятся к объектам критической инфраструктуры.

Топ востребованных специальностей в кибербезопасности: специалист Security Operation Center (SOC); программист систем защиты информационной безопасности; архитектор систем безопасности; антифрод-аналитик; специалист по анализу защищенности и тестированию на проникновение (Pentest, RedTeam); специалист по расследованию киберпреступлений (аналитики Threat intelligence и Threat hunting); инженер по обслуживанию SIEM.

Помимо дефицита кадров на рынке, HR-специалисты должны быть готовы к новым реалиям ИТ-сферы. Простого размещения вакансии на рекрутинговых сайтах уже недостаточно: для поиска ИТ-кадров скорее используют социальные медиа, хантинг, личные контакты, профильные сайты, где специалисты выкладывают свои проекты.

«Кроме того, работодатель должен быть достаточно гибким и учитывать, что в ИТ-сфере уже прочно прижился гибридный формат работы. «Современные ИТ-специалисты не стремятся работать в одной компании длительное время, — сказала Валентина Ерохина. — Им важно набрать опыт на определенной позиции, чтобы с усиленным портфолио дальше претендовать на другие вакансии. Это значительно усложняет планирование по срокам и качеству продуктов, но, с другой стороны, если компания предоставляет сотруднику достойные условия и интересные задачи для наработки опыта, он может остаться с ней и на долгий срок».