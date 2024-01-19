Angara Security: в 2023 г. более 40% публикаций об инвестициях в криптовалюты были мошенническими

Аналитики Angara Security проанализировали с помощью OSINT-инструментов публикации на тему криптовалюты в открытых Telegram-каналах. Всего было выявлено около 22 тыс. материалов, связанных с криптовалютами, из которых почти 9 тыс. были отмечены как подозрительные и впоследствии удалены. В большинстве удаленных сообщений авторы предлагали пользователям инвестировать в крипторынок, например, «из 1000 руб. сделать 70 тыс. руб.», при этом перевод предлагали осуществить на банковскую карту. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Для привлечения пользователей на свои ресурсы мошенники использовали агрессивные названия Telegram-каналов: «заработок сейчас», «путь к успеху», «финансовая независимость», «умные инвестиции», «крипто ферма», «крипто бабос», «официальный канал». Основные типы контента на таких каналах – курсы по обучению заработка на криптовалютах, предложениях о вкладах в криптоактивы, реклама групп и каналов инвесторов, скрытая реклама различных платформ, реклама криптокошельков, скидок и бонусов за регистрацию.

«Мошенники понимают и отслеживают проблемы не только рядовых пользователей, но и компаний. Их привлекают фразами «ваши активы не смогут заморозить…», предлагая юридическим лицам не только регистрировать оффшорные компании, но и инвестировать в криптовалюту, чтобы избежать формальностей при легализации бизнеса в иностранных юрисдикциях», − сказала Виктория Варламова, старший эксперт по защите бренда, Angara Security.

Для некоторых схем мошенники разрабатывают мобильные приложения и сайты, которые используются как площадки для фишинговых атак и скам-страницы. Например, в 2023 г. в ru-сегменте зарегистрировано почти 1500 доменов, связанных с инвестициями, 50% из которых были зарегистрированы в четвертом квартале 2023 г. При этом ряд зарегистрированных доменов использовали отсылки к платформам Binance и CommEX.

«Рост числа мошеннических площадок в конце прошлого года может быть связан с уходом криптовалютной биржи Binance из России и продажи ее бизнеса российской компании. Кибермошенники стали мимикрировать под преемницу Binance — платформу CommEX — и создавать похожие проекты с целью вымогательства», − отметила Виктория Варламова.

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Помимо рисков, связанных с потерей инвестиций, на подобных площадках выше риски хищения персональных данных инвесторов, закрытых ключей от криптокошельков, которые могут быть использованы для шантажа и других мошеннических действий в интересах киберпреступников.

Чтобы не попасть на уловки преступников, эксперты Angara Security рекомендуют выбирать только общеизвестные криптовалюты и проверять потенциального партнера в т.н. «черном списке» Банка России. В этом перечне отмечены почти 2 тыс. криптокомпаний с признаками нелегальной деятельности и «финансовой пирамиды». Для работы с криптовалютой стоит использовать приложения, загруженные только с Google Play или Apple App Store, а для сайтов проверять дату регистрации и владельца домена.