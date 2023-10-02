OCS и «Айти бастион» объединяют усилия для продвижения СКДПУ НТ «Компакт»

Дистрибьютор проектных решений и ритейл-продуктов в области ИТ OCS и компания-разработчик «Айти бастион» объявляют о совместном продвижении решения СКДПУ НТ «Компакт» на региональных рынках России и в странах СНГ. Совместная работа компаний позволит предлагать решение по защите инфраструктуры широкому кругу российских заказчиков не только в ЦФО, но и в Сибири, Поволжье и на Урале.

СКДПУ НТ «Компакт» – решение класса PAM (Privileged Access Management) для организации доступа и контроля действий собственных системных администраторов, подрядчиков, поставщиков ИТ-услуг и других привилегированных пользователей. Продукт подходит и для организаций с малым количеством информационных систем и оборудования, и для территориально-распределенных точек крупного бизнеса. Особенно актуален СКДПУ НТ «Компакт» для контрагентов и компаний, которые входят в цепочки поставок.

Продукт может использоваться в отсутствие специально оборудованных ЦОДах, так как он поставляется в формате компактного ПАК. Предустановленное полноценное РАМ-решение требует только добавления пользователей и систем для контроля. Возможно быстрое развертывание системы, так как СКДПУ НТ «Компакт» – коробочное решение, полностью готовое к работе. Оно устанавливается не в разрыв сетевого трафика и не требует агентов на целевых системах.

Присутствие компании OCS в 23 городах на всей территории России дает региональному бизнесу возможность познакомиться с СКДПУ НТ «Компакт» и обеспечить надежный контроль привилегированных пользователей в своих организациях. Конференции и партнерские встречи помогут потенциальным заказчикам подробнее узнать о функционировании решения «из первых уст».

Экспертная команда департамента информационной безопасности и программного обеспечения OCS окажет всем заинтересованным в решениях «Айти бастион» дилерам необходимую поддержку – проведет консультацию, поможет организовать демо и пилотирование, проработает комплексный проект и миграцию, сформирует предложение для заказчика и поддержит переговорный процесс. Все партнерства по направлению будут традиционно сопровождаться дистрибьюторскими сервисами: от финансовых и технологических до маркетинговых.

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«Решения для обеспечения информационной безопасности были и остаются наиболее востребованными в софтверном сегменте – сегодня они закрывают самую главную линию эффективности и сохранности любого бизнеса. Вместе с дилерами мы обеспечиваем как включение новых заказчиков по направлению, так и большое количество миграций со стороны уже существующих. Мы рады, что сегодня можем уверенно предлагать рынку надежные и функциональные продукты от отечественного разработчика – с консультациями, с обучением, с сервисом – полноценные инструменты с умной поддержкой», – сказала Ольга Скулова, директор департамента информационной безопасности и программного обеспечения.

«Недавно была закончена работа над законопроектом об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных. Предполагается, что максимальный размер штрафа за подобный инцидент составит 500 млн руб. Поэтому сейчас сохранение информационной безопасности на предприятиях становится еще более важным. А решение СКДПУ НТ «Компакт» – более актуальным, ведь стоимость продукта ниже размера минимального штрафа за утечку персональных данных. Мы уверены, что благодаря многолетнему опыту компании OCS большое число компаний в регионах сможет узнать о нашем продукте и с его помощью обеспечить эффектную защиту своих организаций», – сказал генеральный директор «Айти бастион» Сергей Бочкарёв.