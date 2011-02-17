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IBM Rational Software



17.02.2011 IBM автоматизирует разработку ПО авиационных систем для «Ульяновского конструкторского бюро приборостроения»
28.08.2003 Пользователи Rational боятся быть забытыми компанией IBM
22.05.2003 IBM Rational впервые представляет новые продукты
21.02.2003 IBM приобрел Rational Software
06.12.2002 IBM объявила о покупке Rational Software
30.04.2002 Открыта дискуссионная группа для обмена опытом в сфере моделирования баз данных, бизнес-процессов и компонентов ПО
04.04.2002 QNX и Rational - новый уровень интеграции средств разработки
27.03.2002 Rational Software представила новую автоматизированную технологию тестирования для Java
15.02.2002 Rational Software представила XDE - универсальную среду разработки для J2EE и .NET
06.12.2001 "АйТи" представила новые инструментальные средства от Rational Software
01.11.2001 Interface завершила предварительное проектирование ПО для РНЦ "Курчатовский институт"
12.09.2001 "АйТи" и Sun поддержат разработчиков ПО
26.07.2001 Rational выпустила два новых программных продукта
18.07.2001 Interface проводит курсы по Rational ClearCase
18.07.2001 Interface проводит курсы по Rational ClearCase
11.01.2001 Прибыль Rational Software в третьем финансовом квартале превысила прогнозы аналитиков
29.11.2000 Rational Software купит 65% Catapulse
21.12.1999 HP и Rational формируют стратегический альянс в области средств разработки ПО
13.10.1999 RATIONAL и ENSEMBLE SYSTEMS сообщают о возможности интеграции RATIONAL ROSE и ORACLE JDEVELOPER 2.0
22.09.1999 SGI и Rational Software оптимизируют ПО для платформы IRIX
01.07.1999 АйТи заключила дистрибьюторское соглашение с Rational Software - разработчиком систем автоматизации тестирования
25.02.1999 "Интерфейс" начала поставки в Россию Rational Unified Process и Rational Suite
21.01.1999 Rational Software выпускает пакет программ Rational Suite

Публикаций - 114, упоминаний - 168

IBM Rational Software упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 8661 57
Microsoft Corporation 20965 37
Oracle Corporation 5798 29
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 79 16
Oracle - Sun Microsystems 2158 15
CA Technologies - Computer Associates 329 15
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1587 15
HP - Hewlett-Packard 3423 13
Intel Corporation 10778 12
Micro Focus - Borland 176 10
HP Compaq Computer Corp 1852 9
Apple Inc - Эппл Рус 10088 8
Yahoo! 3468 7
Cisco Systems 4624 7
IBM Internet Security Systems 100 7
Oracle - Siebel Systems 193 7
Nortel Networks 1286 7
Check Point Software Technologies 680 6
Verizon - WorldCom 416 6
SAP SE 4366 6
АйТи 1066 6
Nokia Corporation 5231 5
Dell Technologies - Dell Computer 806 5
Dell EMC 4464 5
AMD - Advanced Micro Devices 3487 5
Juniper Networks 402 5
Applied Materials 253 5
Rockwell Automation 29 4
General Electric - Дженерал электрик 390 4
Veritas Technologies 283 4
KLA Corporation 72 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 308 4
Lenovo Motorola 3318 4
HP Inc. 5097 3
IBM Global Services 113 3
Broadcom Inc 447 3
Broadvision 68 3
Amazon Inc - Amazon.com 2515 3
Oracle - BEA Systems 158 3
Xilinx 72 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 19
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 8
eBay Inc 1559 7
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 5
Rambus 231 5
Merrill Lynch 427 4
UBS AG 288 4
Ford 350 4
Ticketmaster 34 2
Prudential Securities 67 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 379 2
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 13 2
First Call 190 2
Enron - Enrongate 121 2
Morgan Stanley - E*Trade - электронная торговая платформа торговли финансовыми активами 100 2
Ford Motor 100 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 763 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 2
United Airlines - авиакомпания 87 2
Daimler AG 170 2
McDonald’s - Макдоналдс 179 2
Boeing 895 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 17 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 38 2
Expedia Group 131 2
DuPont 87 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 30 2
Citigroup 270 2
Credit Suisse 105 1
Газпром ПАО 745 1
Намип МНПП 13 1
DreamWorks Animation LLC 33 1
Ростех - Камов Конструкторское бюро 18 1
BP - British Petroleum 105 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 234 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 15 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 94 1
BMW 371 1
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 4
Правительство РФ 2640 1
Правительство Москвы 814 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7310 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 225 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 23
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 74 12
ISO 9000 - стандарты менеджмента качества 72 9
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 7
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1136 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12108 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 3
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 384 3
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 61 2
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 2
Microsoft Windows приложения 151 2
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей 188 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12235 1
Big Data - Большие данные 1234 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 1
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 22 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 302 1
On-demand - "по требованию" 48 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 251 1
IoC-контейнер - Принцип объектно-ориентированного программирования 25 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 80 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 128 1
PPC - PowerPC - микропроцессорная RISC-архитектура 213 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1804 1
UDDI - Universal Description Discovery & Integration 41 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 648 1
Смартизация 221 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 38 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 338 1
Webserver - Вебсервер 70 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 125 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1075 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 77 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 1
IPSec VPN - IP Security - Протокол защиты сетевого трафика на IP-уровне - IKE - Internet Key Exchange 217 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 92 1
Microsoft Windows API 95 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1576 1
HCL WebSphere 518 28
IBM Tivoli 275 21
Java - Язык программирования 2386 16
SAP Sybase 278 13
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 12
IBM DB2 298 12
Linux OS 7164 8
Microsoft Windows 10 10088 7
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 215 6
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 265 6
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1292 6
Oracle PeopleSoft 367 5
IBM System X 77 4
C++ - Язык программирования 423 4
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 187 4
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 903 3
Microsoft Visual Studio 286 3
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 206 2
Microsoft ODBC - Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 68 2
Informix СУБД 101 2
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 59 2
IBM Power7 27 2
Oracle JD Edwards 146 2
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 253 2
InterSystems Cache 76 2
Nvidia GeForce GTX 3056 2
ANSI Fortran 47 2
Microsoft SQL Server 1152 2
OpenText Documentum 342 2
Delphi - язык программирования 121 2
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 34 2
СП.АРМ 23 2
C# - C Sharp - Язык программирования 213 2
Software AG - ARIS Platform 158 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 20 1
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1667 1
HPE Synergy 33 1
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 166 1
IBM Power Systems - Серия серверов 143 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 95 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 103 4
Bush George - Буш Джордж 285 2
Корнильев Кирилл 50 2
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 2
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 1
Игнатов Сергей 17 1
Новиков Сергей 41 1
Рейман Леонид 988 1
Орловский Виктор 268 1
Носков Константин 205 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 277 1
Young Bob - Янг Боб 6 1
Perens Bruce - Перенс Брюс 8 1
Александров Анатолий 9 1
Коротков Андрей 81 1
Россия - Российская федерация - РФ 82110 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33935 22
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12017 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26572 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11516 5
Германия - Федеративная Республика 7774 4
Индия - Республика 4070 3
Ближний Восток 2481 3
США - Нью-Йорк 2584 3
Европа 7243 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1161 3
Африка - Африканский регион 2660 3
США - Массачусетс 409 3
США - Калифорния 3066 2
Южная Америка 669 2
Канада 3049 2
Италия - Милан 98 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10852 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11582 2
Канада - Монреаль 70 1
Великобритания - Кембридж 244 1
США - Флорида 661 1
США - Техас 770 1
Казахстан - Республика 4119 1
Германия - Берлин 570 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1982 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1564 1
Беларусь - Белоруссия 3190 1
Америка 1185 1
Сингапур - Республика 1510 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1566 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1681 1
Азия - Азиатский регион 3148 1
Южная Корея - Республика 3249 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 858 1
Россия - ПФО - Казань 1881 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1188 1
Франция - Французская Республика 4920 1
ISDEX интернет-индекс 196 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4072 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2226 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2740 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3621 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 338 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1085 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5018 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 20
CNET - Издание 1557 10
Thomson Reuters - Рейтер 5677 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 4
CBS MarketWatch 269 4
Le Monde 19 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 2
WSJ - The Wall Street Journal 1193 1
Fortune 156 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 446 1
Silicon.com 350 1
Dow Jones Business News 88 1
cw360 84 1
Internet Stock Report 992 20
S&P - Standard and Poor’s 448 9
IDC - International Data Corporation 4515 7
S&P 500 226 4
Juniper Research 419 2
Fortune 100 86 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 63 2
Moody's Investors Service 64 2
IBM Research 104 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 11 1
Сириус - Образовательный центр 108 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 83 1
РАН - Российская академия наук 935 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 269 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167105, в очереди разбора - 1046291.
Создано именных указателей - 55201.
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