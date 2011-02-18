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IBM EGL Enterprise Generation Language язык программирования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.02.2011 Новые решения IBM для zEnterprise System упрощают разработку корпоративного ПО 1
24.06.2010 IBM раскрывает новый язык для бизнес-приложений 1
12.08.2008 IBM анонсирует новые услуги и ПО для мобильных пользователей 1
11.03.2008 13 марта состоится семинар "Инновационные технологии модернизации корпоративных ИТ-систем" 1
04.03.2008 13 марта состоится семинар "Инновационные технологии модернизации корпоративных ИТ-систем" 1
03.03.2008 13 марта состоится семинар "Инновационные технологии модернизации корпоративных ИТ-систем" 1
28.02.2008 13 марта состоится семинар «Инновационные технологии модернизации корпоративных ИТ-систем» 1
15.11.2007 IBM помогает клиентам модернизировать приложения на мэйнфреймах 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

IBM EGL и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 9
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 7
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 2
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 38 1
IBM Business Consulting Services 24 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 1
Oracle Corporation 7074 1
HP Inc. 5883 1
Microsoft Corporation 25775 1
Synopsys - Синопсис 47 1
SAP SE 5601 1
OpenText - Micro Focus 122 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
IBM Global Venture Capital Group 5 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Eclipse Foundation 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 5
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 4
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 551 2
UML - Unified Modeling Language - унифицированный язык моделирования 68 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Mainframe - Мейнфрейм 274 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 907 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations - 497 1
XSS Cross-Site Scripting - XSS-атаки (уязвимости) - межсайтовый скриптинг (сценарий) - межсайтовое выполнение сценариев - Universal Cross-Site Scripting - Универсальный межсайтовый скриптинг - CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery 350 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 1
Mashup - Мэшап - веб-приложение 23 1
Web 2.0 - Веб 2.0 400 1
Компилятор - Компиляторные технологии - Compiler 125 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1709 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
IBM Software Delivery Platform 4 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
IBM Mainframe z/OS 66 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Eclipse Foundation - Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 228 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
IBM Cognos Go - IBM Cognos Office Connection 3 1
IBM alphaWorks 12 1
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 290 1
Microsoft Windows 16882 1
Nokia Symbian OS 1411 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
Microsoft Azure DevOps 30 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
COBOL - COmmon Business Oriented Language - Кобол - Язык программирования 61 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Stallings Jim - Столлингс Джим 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 591 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
IBM Research 111 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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