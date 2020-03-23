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InterTrust
CompanyMedia
InterTrust упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
|Линев Андрей 24 16
|Савельев Александр 38 16
|Макаров Станислав 114 8
|Ипатов Вадим 81 6
|Бейдер Александр 75 5
|Андреев Владимир 83 3
|Горностаев Владимир 7 3
|Назаренко Алексей 10 3
|Панов Владимир 6 2
|Рустамов Рустам 178 2
|Притула Павел 33 2
|Бушмелев Сергей 42 2
|Курьянов Сергей 161 2
|Бейлезон Олег 32 2
|Баласанян Владимир 39 2
|Ласкин Иван 7 2
|Будин Алексей 21 2
|Иванова Елена 77 2
|Шелястина Елена 14 1
|Александров Сергей 10 1
|Захаров Александр 15 1
|Гребнов Евгений 2 1
|Кулик Александр 1 1
|Лосев Сергей 43 1
|Мухарлямов Рашид 6 1
|Назаров Виктор 6 1
|Рожной Антон 6 1
|Самойленко Максим 65 1
|Гринкевич Сергей 7 1
|Мякишева Марина 84 1
|Храмцовская Наталья 45 1
|Старостин Ефим 7 1
|Черников Дмитрий 7 1
|Карагиоз Владимир 6 1
|Торшин Дмитрий 8 1
|Корюкин Юрий 27 1
|Майоров Дмитрий 10 1
|Губушкин Сергей 3 1
|Левинский Денис 8 1
|Шухардин Михаил 3 1
|Gartner 3179 4
|IDC - International Data Corporation 4518 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 1
|Forrester Research 783 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
|IDC Russia - IDC Россия 146 1
|НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 1
|ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
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