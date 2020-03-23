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InterTrust
CompanyMedia



23.03.2020 Подтверждена совместимость СЭД Companymedia и «Ред ОС»
01.03.2019 «Ред Софт» и «Интертраст» подтвердили совместимость своих продуктов
16.08.2018 «Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights
19.03.2018 Новосибирская область перешла на импортонезависимую СЭДД
20.06.2017 «Энергопром Менеджмент» перешла на новую версию СЭД CompanyMedia
06.06.2017 «ИнтерТраст» интегрировала СЭД CompanyMedia с почтой Zimbra для «Волгоуралнипигаза»
28.03.2017 Правительство ЯНАО перешло на новую версию СЭД CompanyMedia
03.10.2016 «Интертраст» обновила систему управления документами CompanyMedia до версии 4.5
26.02.2015 «Астерра» автоматизировала договорную работу с помощью CompanyMedia
05.12.2014 CompanyMedia совместима с СУБД «Линтер-ВС» и «Мобильной системой вооруженных сил»
06.10.2014 Администрации поселков Ямала будут подключены к СЭД CompanyMedia
20.06.2013 Агентство труда и занятости населения Красноярского края запустило СЭД CompanyMedia в промышленную эксплуатацию
31.05.2013 «Согаз-Мед» расширила масштабы СЭД CompanyMedia
18.04.2013 «ИнтерТраст» обновила мобильное рабочее место для руководителя в СЭД CompanyMedia
14.11.2012 «ИнтерТраст» запустила мобильное бизнес-приложение для BlackBerry
25.09.2012 9 октября пройдет бесплатный форум «Ударим СЭДом по бездорожью, разгильдяйству и непрозрачным бизнес-процессам!»
20.09.2012 9 октября в Москве пройдет форум «СЭД CompanyMedia 4.0: вперед в будущее!»
14.08.2012 "Евразийский банк" внедрил СЭД CompanyMedia
07.08.2012 "Сберкред Банк" масштабирует СЭД CompanyMedia
03.08.2012 "Интертраст" занялась документами "Рострабанка"
03.08.2012 CompanyMedia под iPad: доступен документооборот на английском языке
03.07.2012 "АктивФинансМенеджмент" внедрила СЭД CompanyMedia
22.06.2012 Строим вместе безопасную СЭД
07.06.2012 Нижегородский государственный педагогический университет сменил СЭД
10.04.2012 Мурманское пароходство внедрило СЭД
30.03.2012 Архитектура CompanyMedia: все как в вебе
06.03.2012 «ИнтерТраст» разработала электронный тренажер для пользователей «CompanyMedia-Делопроизводство»
05.03.2012 СЭД CompanyMedia интегрирована с МЭДО
05.03.2012 СЭД-тренажер: как изучить CompanyMedia удаленно?
02.03.2012 «Липецккомбанк» внедряет СЭД CompanyMedia: завершен пилотный этап
17.02.2012 СЭД CompanyMedia внедрена в МГРС
17.02.2012 Страховая компания внедрила СЭД CompanyMedia
24.01.2012 «CompanyMedia-Мобильное рабочее место» обеспечит работу с документами через веб-браузер и на iPad
20.01.2012 «ИнтерТраст» протестировала новый веб-интерфейс СЭД CompanyMedia 4.0
12.12.2011 CompanyMedia: рынку показали интерфейс СЭД от "Студии Лебедева"
28.10.2011 «Белкамнефть» расширила масштабы СЭД CompanyMedia
10.10.2011 Банк «Глобэкс» перешел на новую версию СЭД CompanyMedia
22.07.2011 iMeetings — новый модуль СЭД CompanyMedia под iPad
08.07.2011 СЭД CompanyMedia введена в промышленную эксплуатацию в «Тамбовнефтепродукте»
04.07.2011 «ИнтерТраст» перевел «Энергопром Менеджмент» на новую версию СЭД CompanyMedia

Публикаций - 144, упоминаний - 430

InterTrust упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

InterTrust - ИнтерТраст 291 129
IBM 8665 21
OpenText 172 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1483 9
Docsvision - ДоксВижн 943 8
ЭОС - Электронные офисные системы 1199 7
Directum - Директум 804 6
TerraLink - ТерраЛинк 248 6
SAP SE 4370 5
Microsoft Corporation 20979 5
5013 4
Apple Inc - Эппл Рус 10094 4
АйТи 1066 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2222 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 3
Meta - Facebook 4118 3
Ланит ГК 1502 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 2
Ред Софт - Red Soft 263 2
Haulmont - Хоулмонт 72 2
ELMA 113 2
Oracle Corporation 5804 2
Dell EMC 4466 2
Логика Бизнеса 164 2
Abbyy 1056 2
IBM Rational Software 114 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 2
Нетком - Netkom 4 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 447 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 30 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 36 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 146 1
Google LLC 9409 1
АйДи - Технологии управления 42 1
Software AG 170 1
Kofax 43 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 127 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Неолант - Neolant 36 1
Optima - Оптима - OXS 216 1
Студия Артемия Лебедева 41 6
Президент-Отель ФГУП 63 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1895 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 766 4
ЮниКредит Банк - UniCredit 156 3
Роснефть НК 418 2
Связь-банк 104 2
Уральские газовые сети 2 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Газпром межрегионгаз 31 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 18 1
Глобэкс банк 30 1
Allianz - Страховая компания 27 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 23 1
Тракторные заводы Концерн 25 1
РОСНО СК 163 1
ФосАгро - Апатит 18 1
Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 9 1
Сибирский берег НПП 5 1
МСП банк 27 1
Газпром межрегионгаз поставка 28 1
Global CIO 33 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 76 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 115 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 200 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1763 1
РСХБ - Россельхозбанк 196 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 333 1
Газпром нефть 399 1
Татнефть 169 1
Банк Зенит 193 1
Hyundai Motor 256 1
Газпром ПАО 746 1
Транснефть 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2017 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2011 3
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 2
Счётная палата РФ 554 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 494 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 2
ТФОМС Красноярского края - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Красноярского края 3 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 44 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 44 1
КСП Новосибирской области - Контрольно-счётная палата Новосибирской области 2 1
Законодательное собрание Новосибирской области 4 1
Прокуратура Новосибирской области 1 1
Правительство Москвы - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы - Москомархитектура 24 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 16 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 111 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 1
Пермская городская Дума 3 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 447 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 930 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 72 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3239 1
Правительство Самарской области 49 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 1
Правительство Москвы 815 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 806 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1843 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1237 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1628 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1097 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 27 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 194 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 60 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1915 62
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 683 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 661 6
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 112 5
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов 56 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 677 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1388 3
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 267 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 915 3
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 151 3
Workflow - Поток работ 93 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2110 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1633 2
CMIS - Content Management Interoperability Services - набор веб-сервисов для совместного использования информации, хранимой в несвязанных между собой хранилищах контента 27 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 387 2
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 93 2
Web Interface - Веб-интерфейс 228 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 2
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 481 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 685 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 201 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 1
Collaboration - Совместная работа 16 1
ISO 9001 - Quality management systems (Requirements) - стандарт системы менеджмента качества 268 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 798 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 84 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 550 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 628 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 150 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 343 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4018 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9092 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 755 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 201 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1579 1
НИР - Научно-исследовательская работа 173 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 33
Apple iPad 3537 23
IBM FileNet 93 10
Microsoft SharePoint Products and Technologies 905 7
OpenText Documentum 342 6
Обращения граждан 39 5
Google Android 11637 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 4
Alfresco 118 4
Логика Бизнеса - Логика СЭД 178 4
Java - Язык программирования 2389 3
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 3
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 100 3
Microsoft SharePoint Server 518 3
ЭОС Дело СЭД 760 3
Microsoft Windows 10 10093 3
Ланит LanDocs 63 3
Linux OS 7172 3
Abbyy Recognition Server 51 2
ЭОС EOS for SharePoint 112 2
Optima Workflow 51 2
Naumen DMS 21 2
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 92 2
Хоулмонт - Тезис 77 2
Ред ОС 261 2
Abbyy FlexiCapture 135 2
Microsoft Outlook 1208 2
Apple iOS 6203 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
ЭОС Архивное дело 107 1
Microsoft Office 2007 164 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 78 1
Microsoft CryptoAPI 18 1
Microsoft Silverlight 157 1
Software AG - ARIS Platform 158 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5812 1
EA SimCity - компьютерная игра 50 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 20 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 542 1
Линев Андрей 24 16
Савельев Александр 38 16
Макаров Станислав 114 8
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Бейдер Александр 75 5
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Рустамов Рустам 178 2
Притула Павел 33 2
Бушмелев Сергей 42 2
Курьянов Сергей 161 2
Бейлезон Олег 32 2
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Будин Алексей 21 2
Иванова Елена 77 2
Шелястина Елена 14 1
Александров Сергей 10 1
Захаров Александр 15 1
Гребнов Евгений 2 1
Кулик Александр 1 1
Лосев Сергей 43 1
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Назаров Виктор 6 1
Рожной Антон 6 1
Самойленко Максим 65 1
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Мякишева Марина 84 1
Храмцовская Наталья 45 1
Старостин Ефим 7 1
Черников Дмитрий 7 1
Карагиоз Владимир 6 1
Торшин Дмитрий 8 1
Корюкин Юрий 27 1
Майоров Дмитрий 10 1
Губушкин Сергей 3 1
Левинский Денис 8 1
Шухардин Михаил 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 82186 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 13
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 541 10
Россия - СФО - Новосибирск 2909 7
Казахстан - Республика 4125 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1923 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1189 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 4
Россия - ПФО - Пензенская область 432 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1727 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 3
Украина 5524 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 917 3
Россия - ПФО - Самарская область 777 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2130 3
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 962 2
Россия - СФО - Омская область 470 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 460 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1383 2
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Германия - Федеративная Республика 7777 2
Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 31 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 245 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 342 1
Казахстан - Алматы 457 1
Ирак - Республика 619 1
Украина - Киев 906 1
Россия - УФО - ЯНАО - Лабытнанги 23 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 48 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3771 1
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 7 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 900 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5022 12
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 933 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3645 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 50 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 119 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 1
Банковский сектор 24 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 174 1
Русский язык 1653 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 1
ИТ-аналитика 38 1
InfoWorld 55 1
Gartner 3179 4
IDC - International Data Corporation 4518 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 1
Forrester Research 783 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 605 1
IDC Russia - IDC Россия 146 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 62 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
Docflow 104 4
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 1
Цифровые Вершины - премия 8 1
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