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АО «Компания "Интертраст"» и «Тантор Лабс» подтверждают совместимость СЭД CompanyMedia 7.1.2 с СУБД Tantor Certified 16.8

АО «Компания"Интертраст"» (разработчик СЭД CompanyMedia) и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») официально удостоверили взаимную совместимость своих продуктов. Соответствующий сертификат подписан сторонами по результатам совместных тестовых испытаний, проведенных специалистами обеих компаний. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе испытаний проверены: установка и настройка СЭД CompanyMedia 7.1.2 на СУБД Tantor Certified 16.8; выполнение операций создания, хранения, поиска и маршрутизации документов; работа бизнес-процессов и механизмов совместного доступа; производительность и стабильность под нагрузкой, моделирующей реальные сценарии эксплуатации.

Нарушений совместимости, ошибок выполнения запросов или потери данных не выявлено. Продукты признаны полностью совместимыми и корректно работающими в составе единого программного комплекса.

Для организаций, которые уже используют CompanyMedia или планируют ее внедрение, появление официального сертификата с Tantor Certified 16.8 означает: Полную импортозамещенную связку ECM + СУБД (без Oracle, IBM DB2, MS SQL Server); Снижение рисков при миграции с зарубежных СУБД за счет предсказуемой совместимости на уровне API и поведения; Юридическую и техническую определенность — сертификат позволяет включать данную связку в документацию, конкурсную документацию и планы перехода на российское ПО.

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Белецкий Анатолий, исполнительный директор АО «Компания"Интертраст"»: «Мы целенаправленно тестируем CompanyMedia с наиболее востребованными российскими СУБД. Tantor Certified 16.8 — это решение enterprise-уровня, и сертификация подтверждает, что наши клиенты могут без опасений выбирать эту СУБД для своих систем документооборота. Совместные испытания доказали: продукт готов к промышленной эксплуатации у самых требовательных заказчиков».

Алексей Кулаков, директор департамента развития продуктов «Тантор Лабс»: «Для корпоративных заказчиков СЭД/ECM — это один из самых чувствительных контуров ИТ-ландшафта: здесь критичны целостность данных, предсказуемость транзакций и стабильность под нагрузкой. Совместные испытания с АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ» подтвердили, что СУБД Tantor Certified корректно работает с СЭД CompanyMedia в реальных сценариях эксплуатации. Такая совместимость снижает технологические риски при переходе на отечественный стек и дает заказчикам понятную, сертифицированную основу для развития документооборота без зависимости от зарубежных СУБД».

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