Подтверждена совместимость CompanyMedia 7.1.2 с ОС «РОСА Хром 13»

АО «Компания "Интертраст“», разработчик системы электронного документооборота CompanyMedia, и АО «НТЦ ИТ РОСА», разработчик системного и инфраструктурного программного обеспечения, подтвердили технологическую совместимость CompanyMedia 7.1.2 с ОС «РОСА Хром 13». По итогам успешных испытаний стороны подписали сертификат совместимости. В ходе испытаний специалисты проверили работу CompanyMedia 7.1.2 в среде «РОСА Хром 13». Об этом CNews сообщили представители АО «НТЦ ИТ РОСА».

Тестирование подтвердило корректную и стабильную совместную работу продуктов. CompanyMedia 7.1.2 — импортонезависимая кроссплатформенная система управления документами, задачами и бизнес-процессами. Она обеспечивает полный жизненный цикл документов, включая электронные подписи, маршрутизацию, контроль версий и интеграцию с внешними системами.



В состав решения входит сервис «Цифровой помощник» на основе технологий искусственного интеллекта. «РОСА Хром 13» — корпоративная операционная система на платформе «РОСА 13» для рабочих станций и серверной инфраструктуры. Версия построена на ядре Linux 6.12 и поддерживает архитектуры x86_64, aarch64, loongarch64, riscv64 и e2k. Репозиторий «РОСА Хром» содержит более 20 тыс. приложений и компонентов и является собственной независимой пакетной базой, развиваемой без использования репозиториев зарубежных дистрибутивов.



Оба продукта включены в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России: CompanyMedia — реестровая запись № 871, ОС «РОСА Хром» — № 1607. Для заказчиков это подтверждает статус отечественных программных продуктов и позволяет использовать их в проектах, где установлены требования к применению российского ПО. Подтвержденная совместимость CompanyMedia 7.1.2 и ОС «РОСА Хром 13» позволяет заказчикам совместно использовать российскую систему электронного документооборота и отечественную операционную систему при построении корпоративной ИТ-инфраструктуры. Это снижает технологические риски на этапе внедрения, упрощает планирование миграции с зарубежного программного обеспечения и помогает формировать импортонезависимый программный контур на базе решений российских разработчиков.



«При переходе на российский технологический стек заказчику важно понимать не только происхождение отдельных продуктов, но и то, как они работают вместе в реальной инфраструктуре. Подтверждение совместимости CompanyMedia 7.1.2 с «РОСА Хром 13» снижает риски на этапе внедрения и дает организациям больше возможностей для формирования отечественного контура электронного документооборота. Для нас такие совместные испытания — важная часть развития экосистемы РОСА, в которой решения российских разработчиков должны работать вместе предсказуемо и стабильно», — сказал Вячеслав Кадомский, директор по стратегическому развитию АО «НТЦ ИТ РОСА».



«Для нас приоритет — гарантировать заказчикам бесшовную работу CompanyMedia в экосистеме российского ПО. Сертификация с «РОСА Хром 13» — закономерный итог планомерной работы по интеграции с отечественными ОС. Мы убедились, что в среде этой платформы система документооборота сохраняет полную функциональность, высокую производительность и устойчивость даже при высоких нагрузках. Теперь клиенты могут без дополнительных опасений включать «РОСА Хром 13» в свои ИТ-ландшафты, получая готовое импортонезависимое решение для критически важных бизнес-процессов», - сказал Белецкий Анатолий, исполнительный директор АО «Компания "Интертраст"».