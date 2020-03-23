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Подтверждена совместимость СЭД Companymedia и «Ред ОС»

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«Интертраст» и «Ред софт» в рамках соглашения о технологическом сотрудничестве провели тестирование на совместимость своих продуктов. Результаты испытаний подтвердили корректную работу системы Companymedia (производства «Интертраст») на операционной системе «Ред ОС» (производства «Ред софт»).

Companymedia – импортонезависимая система корпоративного электронного документооборота. Сохраняя функции автоматизации делопроизводства, Companymedia сфокусирована на работе руководителей и бизнес-специалистов. Этим категориям работников Companymedia предоставляет инструменты для анализа и принятия управленческих решений, оценки эффективности персонала, повышения результативности основной деятельности организации. СЭД Companymedia зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№871).

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12 января 2019 г.), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«Успешные тесты на совместимость с другими российскими продуктами дают возможность предложить комплексные решения без использования зарубежного софта. Чем больше таких стеков, тем быстрее возрастут темпы импортозамещения программного обеспечения», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Последние два года основной тренд развития нашей СЭД – импортонезависимость. Мы более чем удовлетворены успешным результатом тестирования нашей системы на российской ОС компании "Ред софт". Заказчики, в особенности госорганы и госкомпании, получают возможность использования российского ПО на всем стеке программных компонентов, что повышает уровень надежности и безопасности информационных систем», – сказал Александр Савельев, заместитель генерального директора компании «Интертраст».

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