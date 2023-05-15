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DCLogic и «Dатару» объявили о начале сотрудничества

Системный интегратор DCLogic и отечественный ИТ-поставщик «Dатару» объявили о партнерстве. DCLogic предложит своим клиентам из сегмента крупного бизнеса продукты от российского производителя: СХД, серверы и сетевое оборудование.

Ключевые клиенты DCLogic — компании корпоративного сегмента, преимущественно из ритейла, промышленного сектора, финансовых учреждений и государственных структур, для которых критически важна бесперебойная работа ИТ-инфраструктуры. Таким клиентам DCLogic готова предложить имортонезависимые СХД и серверное оборудование от российского производителя «Dатару».

Продукты «Dатару» готовы к отгрузке со склада в Москве, что значительно сокращает время их поставки и установки.

В результате сотрудничества ИТ-компаний заказчики DCLogic получат полный комплекс решений для создания и масштабирования ИТ-ландшафта в составе программно-аппаратных комплексов (ПАКов). ПАКи «Dатару» подходят для развертывания и поддержки частного облака, гиперконвергентной инфраструктуры, а также высоконагруженных систем и приложений, таких как СУБД, озер данных или видеоаналитики.

DCLogic и «Dатару» предоставят клиентам комплексную поддержку решений для обеспечения высокого уровня их надежности и производительности. Все три линии техподдержки «Dатару» локализованы в России и не зависят от санкций.

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DCLogic также предлагает своим клиентам техническую и сервисную поддержку. Компания работает с продуктами от зарубежных вендоров, ушедших из России, а также от отечественных производителей. Поддержка включает удаленное обслуживание оборудования, его оптимизацию и администрирование, диагностику и анализ его состояния. При необходимости специалист компании выезжает на объект для проверки исправности оборудования и его ремонта. Возможные сроки простоя оборудования снижаются до минимума. Это критически важно для компаний крупного

«Мы активно развиваем свою партнерскую сеть, чтобы продукты Dатару стали доступны для большего числа российских компаний. Мы рассчитываем, что партнерство с DCLogic, обладающей глубокой экспертизой в реализации комплексных ИТ-проектов для крупного бизнеса, позволит нам выйти на новые сегменты отечественного рынка», — сказала Екатерина Золотарева, директор по работе с партнерами «Dатару».

«Dатару» — отечественный производитель серверного и сетевого оборудования, систем хранения данных, а также решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений.

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