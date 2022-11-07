DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение

В результате достигнутых соглашений между группой российских технологических компаний Yadro и системным интегратором для крупных компаний DCLogic партнёры договорились поставлять для российских компаний высокопроизводительные серверы, инфраструктурные решения, системы хранения данных и клиентские устройства.

Важным и самым интересным направлением в портфеле продуктов Yadro, которое поставляет для своих заказчиков компания DCLogic, является линейка серверов под названием Vegman. Семейство Vegman различается на серверы R – для общих нагрузок, N – оптимизированные для хранения данных и серверы S – для обработки сетевого трафика. Архитектура и конструкция серверов Vegman каждой линейки продумана для наилучшего решения профильных задач.

«Российским предприятиям нужна компьютерная техника А-класса для корпоративного сегмента. Мы изучили рынок и подобрали качественное оборудование, которое обеспечит бесперебойность функционирования работы пользователей, а также их безопасность и надежность. Для этого мы не только поставляем оборудование проверенного и надёжного поставщика, но и комплектуем его необходимым программным обеспечением и предварительными настройками. Приобретение продукции компании Yadro позволят обеспечить наших заказчиков высокопроизводительным оборудованием, внесенным в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД РФ», – отметил директор департамента маркетинга компании DCLogic Александр Галинский.

Партнёрское соглашение между компанией Yadro и DCLogic коснулось и систем хранения данных. Вернее, целого семейства систем, разработанных с повышенным вниманием к каждой детали, чтобы обеспечить высокую надежность, производительность, целостность данных и низкую ТСО, а также помочь владельцам оборудования в достижении поставленных бизнес-целей. Эта группа систем хранения данных носит единое название – Tatlin. Ключевые продукты линейки Tatlin – первое поколение гибридных систем хранения Yadro среднего уровня, которое называется Unified – они содержат уникальный подход к хранению данных и имеют уникальную архитектуру. Благодаря этому обладают доступной ценой СХД с высокой производительностью, плотностью и низкой совокупной стоимостью владения. Tatlin Unified подходит для выполнения задач хранения важной информации. Вторая система объектного хранения данных корпоративного уровня из линейки продуктов Tatlin называется Object и представляет собой систему для хранения и работы с большими объемами неструктурированных данных.

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В арсенале компании также есть и современные клиентские устройства, которые под брендом Kvadra выпускаются в формате персонального компьютера или моноблока. В ближайшее время под торговой маркой Kvadra также начнут поставляться ноутбуки и планшеты, которые сейчас проходят тестирование и готовятся к массовому запуску. Персональный компьютер Kvadra D20 является высокопроизводительным компьютером в сверхкомпактном корпусе. Он имеет эргономичный дизайн и оптимальный вес, а различные варианты установки делают компьютеры Kvadra D20 оптимальным для решения широкого спектра бизнес-задач. Устройство внесено в реестр российских решений. Моноблок Kvadra A20 является мощным персональным компьютером, нацеленным на максимальную надежность и долговечность. Kvadra A20 оснащен высококонтрастным экраном, передающим яркие и реалистичные цвета под любым углом. Kvadra A20 тоже внесен в ЕРРП РФ.

Для российских компаний есть вычислительное оборудование, которое находится в реестре, у которого есть гарантия, а также сервис и поддержка – это продукция компании Yadro. Причём поддержка осуществляется на русском языке и в пределах страны. DCLogic осуществляет сервисную поддержку, настройку и интеграцию ПО, а также поставку готовых ИТ-решений. Поэтому купить оборудование можно в кратчайшие сроки.