First автоматизирует HR-процессы на базе BPMSoft, отечественной CRM

Рекрутинговая компания First (группа Ward Howell), специализирующаяся на поиске и развитии руководителей среднего и высшего звена, теперь использует для автоматизации ключевых кадровых процессов low-code платформу BPMSoft от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит»). Внедрение реализовано в партнерстве с ГК «Инфоком», чья команда осуществляет техническую поддержку и дальнейшее масштабирование решения. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

В рамках проекта запущена единая цифровая система с интегрированными функциональными блоками подбора сотрудников и ведения проектов. На ее базе автоматизированы основные процессы: поиск соискателей по сложным критериям, интервьюирование, операции с договорами, счетами и актами, подготовка отчетов и итоговой аналитики. Также настроены инструменты для мониторинга воронки кандидатов с механизмами напоминаний и анализом эффективности конверсии.

Теперь в CRM сохраняются все данные и история взаимодействия. HR-специалисты компании получают необходимую информацию в режиме реального времени. Сквозные процессы и автоматизация рутинных операций помогают командам значительно ускорить работу, минимизировать трудозатраты и сократить количество ошибок. В ней уже реализовано прогнозирование финансового результата по семи параметрам, а также заведено более двухсот проектов.

Ирина Шимина, операционный директор группы компаний Ward Howell: «Для нас важно было максимально ускорить поиск специалистов по сложным комбинированным параметрам и перенести все разрозненные процессы в единое окно, чтобы наши клиенты в кратчайшие сроки смогли закрыть вакансию лучшим кандидатом. Благодаря современному технологичному решению, слаженной работе всех вовлеченных в проект и, конечно, экспертизе интегратора мы добились впечатляющих результатов и видим возможности для дальнейшей цифровой трансформации».

Виктор Орловский, управляющий партнер группы компаний «Инфоком»: «Мы рады сотрудничеству с First и надеемся, что новая платформа поддержит компанию в ее стремительном развитии на рынке. Это очередной проект нашей HR-практики, где мы смогли добиться максимально быстрых сроков запуска - пользователи работали в новой системе уже через два месяца».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни»: «BPM-системы - действительно эффективный инструмент для оркестрации и оптимизации работы. При этом без какой-то отраслевой специфики, с одинаковым успехом их используют и в продажах, и в маркетинге, и, естественно, для управления кадровыми процессами. Наше решение BPMSoft ко всем имеющимся «суперсилам» таких продуктов (оркестрации, отраслевой «независимости», оптимизации) добавляет и возможности кастомизации, реализовать которые можно и без помощи разработчика. Сотрудники сами могут настраивать функциональность под свои задачи, и делать это с той же стремительной скоростью, с какой меняется рынок».

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First – часть группы компаний Ward Howell, специализирующейся на поиске и развитии руководителей, а также управленческих команд, членов советов директоров российских и международных компаний, некоммерческих структур, государственных организаций.

ГК «Инфоком» основана в 2012 г., является российским разработчиком и интегратором. Основные направления группы компаний – внедрение low-code систем, цифровизация ВУЗов, разработка систем безопасности и геопаспортизации.

Компания «Ланит омни» (входит в группу компаний «Ланит») основана в 2010 г. и является разработчиком собственной low-code платформы BPMSoft для автоматизации и управления бизнес-процессами средних и крупных компаний в единой цифровой среде. Она позволяет не только автоматизировать CRM, но и запускать клиентские сервисы и при этом не требует отдельных специализированных решений под определенный функционал. Платформа содержит low-code инструменты для настройки и кастомизации, готовые бизнес-приложения для управления маркетингом, продажами, закупками и сервисами, коннекторы и расширения для эффективной адаптации к любой ИТ-инфраструктуре. А также включает разнообразные решения партнеров и готовые отраслевые сценарии для различных индустриальных задач.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.