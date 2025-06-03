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Angry Энгри Lia Chat Лия Чат
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 4 дела, на cумму 88 731 232 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Angry и организации, системы, технологии, персоны:
|Сулим и Партнёры 3 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1327 1
|Северсталь ПАО - Severstal 644 1
|ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 159 1
|Ward Howell 15 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4110 1
|ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 61 1
|Россия - РФ - Российская федерация 169942 2
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55274 1
|Беларусь - Белоруссия 6401 1
|Швеция - Королевство 3804 1
|Индия - Bharat 5937 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 261 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.