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Zarina в партнерстве с сервисом «Яндекс Доставка» запустила экспресс-доставку заказов в течение дня

Российский фэшн-ритейлер Zarina в партнерстве с сервисом «Яндекс Доставка» запустил экспресс-доставку заказов, оформленных в интернет-магазине или через мобильное приложение. Ранее покупатели Zarina могли оформить доставку онлайн-заказов в постаматы, пункты выдачи, а также курьером на следующий день или в течение часа после покупки. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки».

Покупатели ценят возможность выбрать подходящий способ и время доставки. Новая опция быстрой доставки в течение четырех часов после покупки позволит покупателям ритейлера более гибко планировать свое время с учетом приезда курьера и при этом получить заказ день в день. Это позволит фэшн-ритейлеру нарастить объем заказов и ускорить развитие омникальности, за счет чего товары станут еще более доступными для пользователей.

На данный момент покупатели могут оформить заказ с экспресс-доставкой из магазинов Zarina в Москве и Санкт-Петербурге. Курьеры сервиса привезут одежду и аксессуары в тот же день в течение ближайших четырех часов при оплате онлайн-заказа до 18:00. Экспресс-доставка доступна для заказов объемом не более 10 вещей.

«Запуск экспресс-доставки — это важный шаг в развитии нашего бренда, который не только повышает уровень сервиса для наших клиентов, но и способствует росту продаж. Благодаря возможности получить заказ уже через несколько часов после оплаты, мы делаем процесс шопинга максимально удобным и быстрым. Это особенно важно в современном ритме жизни, когда клиенты ценят свое время. Экспресс-доставка также укрепляет нашу омниканальную стратегию, стирая границы между онлайн- и офлайн-покупками. Клиенты могут заказать товар в интернете и уже через несколько часов надеть его, что делает их опыт взаимодействия с брендом более целостным и бесшовным», — отметили представители Zarina.

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