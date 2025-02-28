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Ткачев Никита
|28.02.2025
|«Авито» запускает доставку цветов — до двери и в течение часа 1
|23.10.2020
|«Умные бейджи» увеличили продажи в Почта Банке на 20% 1
|27.03.2015
|Российский бизнес недооценивает проблемы миграции с Windows Server 2003 1
Ткачев Никита и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7449 1
|Microsoft Corporation 24684 1
|HP Inc. 5694 1
|ВТБ - Почта Банк 467 1
|Дефанс Страхование - Кардиф СК - страховая компания - CARDIF Insurance company 6 1
|Лопатин Денис 7 1
|Тукмаков Виталий 1 1
|Тульский Родион 4 1
|Казьмин Алексей 7 1
|Мурзов Алексей 1 1
|Громова Александра 3 1
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