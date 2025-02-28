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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 169908
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Ткачев Никита



28.02.2025 «Авито» запускает доставку цветов — до двери и в течение часа 1
23.10.2020 «Умные бейджи» увеличили продажи в Почта Банке на 20% 1
27.03.2015 Российский бизнес недооценивает проблемы миграции с Windows Server 2003 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Ткачев Никита и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7449 1
Microsoft Corporation 24684 1
HP Inc. 5694 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
Дефанс Страхование - Кардиф СК - страховая компания - CARDIF Insurance company 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66887 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2568 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1190 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 809 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 845 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 308 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2034 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5106 1
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 50 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29925 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11136 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1129 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25553 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21333 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15839 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24623 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6211 1
Microsoft Windows 15744 1
Microsoft Windows XP 2402 1
Microsoft Windows Server 2003 569 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 481 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 1
Microsoft Azure 1412 1
Лопатин Денис 7 1
Тукмаков Виталий 1 1
Тульский Родион 4 1
Казьмин Алексей 7 1
Мурзов Алексей 1 1
Громова Александра 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48375 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 1
Экономический эффект 1077 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1904 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29368 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2324 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11024 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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