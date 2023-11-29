Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

Предприниматели смогут управлять доставками через бизнес-профиль в «Яндекс Go»

«Яндекс доставка» запустила специальный интерфейс для малого и среднего бизнеса в приложении «Яндекс Go». Теперь предприниматели могут создать в приложении профиль своей компании, привязать корпоративную карту для оплаты заказов и управлять доставками с телефона. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс доставки».

С бизнес-профилем малому и среднему бизнесу станет проще управлять заказами на курьерскую и грузовую доставку в «Яндекс Go». Если у компании уже есть личный кабинет на сайте «Яндекс доставки», то данные о заказах в личном кабинете и в приложении будут синхронизироваться.

Предприниматели смогут создавать и мониторить заказы, а также управлять расходами на доставку с мобильного телефона. Это особенно важно для небольших бизнесов, например, пекарен, шоурумов или цветочных лавок, которые управляют доставками на торговой точке, буквально на бегу. Для них важно не тратить лишнее время на управление доставками, но предоставить своим клиентам высокое качество сервиса.

В один бизнес-профиль можно добавить несколько пользователей, которые смогут создавать заказы и оплачивать их с одной корпоративной карты. При этом данные карты будет видеть только владелец бизнес-профиля. Каждый бизнес-профиль имеет доступ к выделенной линии поддержки, а пользователи от одной компании — общий доступ к истории заказов и обращений в службу поддержки.

Бизнес-профиль запущен в тестовом режиме, функционал сервиса будет развиваться.

Братья Богатовы: как создать стартап и влиться в крупную экосистему
бизнес-коммуникации

***

«Яндекс доставка» помогает развивать бизнес за счет быстрой доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать самые разные задачи. «Яндекс доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в тысяче городов России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Тихомиров, CUSTIS: Банки могут составить реальную конкуренцию ИТ-компаниям в создании конечных цифровых продуктов для других отраслей

Власти разрешили россиянам авторизовываться через «Яндекс» и впредь

Как оптимизировать внутреннюю логистику предприятия?

«Ростелеком» строит замену знаменитому дизайнерcкому редактору, сбежавшему из России

Василий Гурьев, «Инферит ИТМен»: Исследование показало, что в 2024 году бизнес купит именно инфраструктурное ПО

Из хранилища Google Drive таинственным образом массово испарились файлы пользователей

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA PRO Sprint M: тонкий, легкий и надежный

Обзор обновлений в платформе Салют ТВ: новый интерфейс, искусственный интеллект и сквозной поиск

Как подготовить дом к зиме: лучшие умные гаджеты

Показать еще

Наука

Раскрыть начало формирования свободы воли у человека помогли детские гаджеты

Паутина из тутовых червей в 6 раз прочнее кевлара — ее можно использовать даже для бронежилетов

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
Показать еще