O′STIN доставит заказы в ПВЗ с помощью «Яндекс Доставки»

Пользователи, оформившие заказы через сайт или приложение O′STIN, смогут забрать свои заказы в пунктах выдачи «Яндекс Маркета». Это стало возможным за счет партнерства с «Яндекс Доставкой». Благодаря такому партнерству покупки в O′STIN станут более доступными даже для жителей отдаленных регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Доставки».

Теперь при оформлении онлайн-заказа на сайте или в мобильном приложении O′STIN пользователи могут выбрать опцию доставки в удобный ПВЗ «Яндекс Маркета». Одежду и аксессуары доставят в пункт выдачи от одного дня в зависимости от города.

Доставка доступна для всех категорий товаров. Оплатить их можно онлайн или при получении в ПВЗ. Статус заказа покупатели смогут отслеживать в приложении в «Яндекс Go».

«Наша цель — сделать модную одежду и аксессуары доступными для каждого, а онлайн-покупки — максимально удобными. Партнерство с «Яндекс Доставкой» позволит ускорить доставку и расширить возможности дистанционных продаж. Это особенно важно в преддверии летнего сезона, когда многие обновляют гардероб и собирают вещи для отпусков», — отметила Светлана Екимова, начальник отдела развития опыта получения заказа в O′STIN.

Доставка покупок из O′STIN до ПВЗ «Яндекс Маркета» уже доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Владимире, Челябинске, Тюмени и др. В дальнейшем O′STIN и «Яндекс Доставка» планируют расширить географию доставки по всей стране, а также добавить опцию примерки товаров в пунктах выдачи.