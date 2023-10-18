Исследование «Яндекс доставки»: 65% женщин готовы подрабатывать курьером

По данным «Яндекс доставки», доля женщин среди курьеров не превышает 8%. Основной стереотип, который тормозит привлечение женщин в профессию — мнение о том, что она небезопасна. Между тем, 66% женщин, которые уже попробовали подработку, опровергают этот стереотип и считают подработку безопасной. Более 69% женщин-курьеров отметили, что близкие поддерживают их выбор. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс доставка» провела исследование о том, как женщины относятся к подработке курьером. Аналитики опросили как женщин-курьеров, так и женщин, не имеющих опыт такой подработки.

Аналитики «Яндекс доставки» выяснили, что 65% российских женщин готовы периодически подрабатывать курьером, если им предложат достойный доход. Более трети опрошенных женщин уже задумывались о курьерстве. Подавляющее большинство женщин (81%) считают, что подработка курьером в целом подходит для женщин так же, как и для мужчин.

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство женщин (95%) выбирает эту подработку из-за гибкого графика. Выполнять заказы можно пару часов в день в свободное время, а можно рассматривать курьерство как постоянный источник дохода. Согласно опросу, 37% женщин-курьеров имеют другую работу, 34% — занимаются хозяйством и воспитанием детей, 11% — ищут другую работу параллельно с курьерством, а 9% — учатся. Некоторые опрошенные отметили, что подрабатывают курьером, пока находятся в декретном отпуске, другие — уже вышли на пенсию. Почти половина женщин-курьеров имеют высшее или неоконченное высшее образование.

Почти 88% женщин-доставщиков отмечают, что эта подработка позволяет им обеспечивать дополнительный доход. Аналитики сервиса подсчитали, что доход курьеров за последний год в среднем вырос на 30%.

По данным «Яндекс доставки», среди курьеров сегодня в среднем по стране только 8% женщин. Основной стереотип, который тормозит привлечение женщин в профессию, — мнение о том, что она небезопасна. Между тем 66% женщин, которые уже попробовали подработку, опровергают этот стереотип и считают подработку безопасной. Также 72% женщин-доставщиков уверены, что курьерство по силам многим женщинам.

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Исследование подтвердило, что общественное мнение не является существенным барьером при выборе профессии курьера. Более 69% женщин-курьеров отметили, что близкие поддерживают их выбор. Стесняются рассказывать о курьерстве окружающим, опасаясь их осуждения, только 22% женщин-доставщиков.

Исследование проводилось в октябре 2023 г. методом онлайн-анкетирования с помощью сервиса «Яндекс взгляд». В опросе приняли участие 2000 женщин в возрасте от 16 лет.

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​«Яндекс доставка» помогает развивать бизнес за счет доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать разные задачи. «Яндекс доставка» помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в 1000 городах России.