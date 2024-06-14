Аналитика «Кельник»: 89,5% потенциальных покупателей выбирают для просмотра будущих квартир 3D-формат

3D-туры мотивируют потенциальных покупателей изучать информацию о квартире в два раза дольше, чем на сайте без виджетов. Кроме того, 3D-визуализация повышает конверсию на 13-15 %, подсчитали в интерактивном агентстве «Кельник».

Интерес к 3D-турам стабильно растет, а доля просмотров планировок в формате 2D снижается. Как показало новое исследование, проведенное интерактивным агентством «Кельник», 89,5% потенциальных покупателей квартир выбирают для просмотра 3D-формат. Этот показатель уверенно растет: в 2022 г. он находился на уровне 85,9%.

В исследовании были проанализированы данные 158 проектов, запущенных в 2023 г. в РФ. В финальной выборке учитывались сайты жилых комплексов, где помимо обычной 2D-планировки, были установлены виджеты «Планоплана», содержащие наборы планировок и туров в формате 3D.

Исследование показало также, что из всех вариантов трехмерных планировок наибольшей популярностью пользовались панорамные 3D-туры. В «комфорт» классе их просматривали 53,6% покупателей, в классе «бизнес» — 59,1%. При этом больше половины людей использовали для изучения планировок смартфоны — это 58,6% потенциальных покупателей жилья класса «комфорт» и 64% класса «бизнес».

Также исследователи отмечают, что уже при первом знакомстве с карточкой квартиры на сайте застройщика 82% пользователей выбирают именно 3D-изображения. А 75% пользователей хотели бы видеть на сайте застройщиков и 2D, и 3D-планы.

Исследование выявило, что 3D-планировки мотивируют покупателя изучать информацию о квартире в два раза дольше, чем на сайте без виджетов. Повышается вовлеченность покупателя в процесс покупки и, как следствие, — растет конверсия. Абсолютный тренд 2023 года — интеграция 3D контента в классифайды. Добавление таких планировок на «Яндекс.Недвижимость» и «Авито» увеличивает конверсию на 13-15% в зависимости от площадки.

«По данным единой информационной системы жилищного строительства, только в 2023 г. в России ввели в эксплуатацию 37,5 млн кв. м жилой площади. Девелоперов становится больше, они жестко конкурируют друг с другом за каждого покупателя. Принципиальную важность приобретает грамотная, «цепляющая» визуализация планировок. Наше исследование выявило: планировка в 3D – наиболее эффективный инструмент продажи квартир в новостройках. Она способна помочь девелоперу привлечь внимание максимума потенциальных клиентов», — сказал Олег Кельник, генеральный директор интерактивного агентства «Кельник» и компании «Планоплан».

Эксперт также подчеркнул, что посредством 3D можно показать не только квартирографию, но и территорию ЖК и будущие виды из окон. «Это может сыграть определяющую роль в принятии положительного решения о покупке квартиры. По нашим данным, скорость принятия такого решения увеличивается почти в два раза», — отметил эксперт.

Исследование проходило с 1 января по 31 декабря 2023 г. С помощью с помощью Google Analytics (GA4) были подсчитаны загрузки виджетов на референсных сайтах—всего за год исследования пользователи загрузили виджеты 7463840 раз. Дополнительные данные для исследования были также получены через опрос покупателей на сервисе «Яндекс.Взгляд».