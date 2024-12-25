Кельник Олег
|25.12.2024
|«Кельник»: «Планоплан» внесен в реестр российского ПО 1
|14.06.2024
|Аналитика «Кельник»: 89,5% потенциальных покупателей выбирают для просмотра будущих квартир 3D-формат 1
Кельник Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7340 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
|Яндекс.Взгляд 21 1
|Google Analytics - Google Universal Analytics 102 1
|Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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