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«Кельник»: «Планоплан» внесен в реестр российского ПО

«Планоплан» внесен в реестр российского программного обеспечения Министерства цифрового развития. Это означает, что министерство официально одобрило использование ИT-продукта госструктурами, госучреждениями, госкорпорациями и всеми, кто работает с госзаказами. Об этом CNews сообщили представители «Кельник».

Внесение «Планоплана» в реестр российского ПО делает его доступным в том числе: государственным вузам, обучающим дизайну; студиям и компаниям — исполнителям госзаказов; компаниям федерального уровня, чьи процессы и инфраструктура должны быть особо защищены от любых внешних воздействий.

«Теперь, наши корпоративные пользователи могут приобретать подписку для работы в редакторе Планоплан без предварительного согласования с государственными ведомствами и каких-либо иных ограничений, — сказал Олег Кельник, директор интерактивного агентства «Кельник» и платформы «Планоплан». — А дизайнерские бюро — указывать «Планоплан» в тендерах на проекты с требованием наличия регистрации ПО в реестре».

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Кельник также подчеркнул, что использование ПО российских разработчиков позволит пользователям и компаниям не зависеть от изменений на глобальном ИТ-рынке и чувствовать себя более уверенно: они не потеряют доступ к своим проектам и вовремя получат важные обновления.

Платформа «Планоплан» — ключевой ИT-продукт интерактивного агентства «Кельник», онлайн 3D-планировщик дизайна интерьера и сервис по автоматизированному переводу планировок из 2D в 3D- и VR-формат.

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