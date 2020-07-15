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В «Яндекс.Взгляде» появилась возможность проводить UX-тесты

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В «Яндекс.Взгляде» появилась возможность проводить UX-тесты. Теперь с помощью совместного проекта «Яндекс.Взгляда» и «Яндекс.Толоки» на этапе прототипирования можно быстро проверить, удобны ли сайт и приложение. UX-тестирование позволит выяснить, легко ли пользователям ориентироваться в интерфейсе продукта, и на ранней стадии узнать, насколько прототип удобен и понятен. Таким образом, в финальную версию продукта попадут только максимально эффективные для бизнеса варианты.

«Совместный проект "Взгляда" и "Толоки" позволяет принимать основанные на данных решения даже в таких задачах, где дизайнеры и менеджеры продукта традиционно опирались на собственное мнение или мнение ближайших коллег и знакомых. Новый инструмент позволяет быстро получить объективную оценку интерфейса от большого количества независимых пользователей. С одной стороны, заказчик получает доступ к удобному и привычному интерфейсу Взгляда, а с другой - возможность протестировать прототип на более чем 100 исполнителях "Яндекс.Толоки" разного пола, возраста и социального статуса. Таким образом, ошибки в дизайне интерфейсов можно будет выявить уже на раннем этапе, а в разработку будут попадать только те варианты, которые будут более удобны для пользователей», — сказала Ольга Мегорская, руководитель управления краудсорсинга и платформизации «Яндекса».

Заказать тестирование можно в интерфейсе «Яндекс.Взгляда». Для этого необходимо описать сценарий пути пользователя для проверки и загрузить изображения интерфейсов. После тестирования заказчик получает тепловую карту с размеченными областями интерфейса, куда кликали пользователи, и среднее время, затраченное на каждое действие и все исследование в целом. Это позволит дизайнеру понять, насколько интерфейс понятен и что мешает конверсии. Информацию, полученную после UX-теста, можно использовать самостоятельно либо как дополнение к глубинным интервью и коридорным исследованиям.

На этапе запуска тестирование стоит 999 руб. В среднем проверка одного прототипа занимает от одного до трех дней. Дизайнер может протестировать интерфейс несколько раз, пока результат не будет максимально соответствовать ожиданиям пользователей.

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