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Больше четверти покупателей обращаются к консультантам интернет-магазинов за помощью в индивидуальном подборе товаров

По данным опросов «Яндекс Взгляда», 48% россиян считают важным получить консультацию продавца перед покупкой. Осознанный подход к шопингу набирает популярность, поэтому люди предпочитают обращаться напрямую к представителям брендов и интернет-магазинов, чтобы получить сервис и экспертные советы по выбору товара из доступного ассортимента.

Все больше брендов выбирают прямые продажи и развивают независимый e-commerce. D2C-каналы (direct to consumer) обеспечивают покупателям не только удобство, но и доступ к экспертной поддержке: опросы показали, что возможность задать вопрос важна для 48% пользователей. 58% нужна помощь, когда не хватает информации о товаре, а 35% — в случае трудного выбора. Еще 30% желают получить рекомендации по индивидуальным запросам. Чаще всего советы продавцов актуальны при приобретении бытовой техники и электроники (57%), товаров для строительства (50%) и дома (50%).

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Телеком

Половина (51%) опрошенных считает, что профессиональная консультация значительно упрощает процесс покупки. Экспертизу и знания специалистов ценят 41% интернет-пользователей. Столько же отмечают, что общение с консультантами помогает определиться с выбором и принять решение о покупке.

Для связи со специалистами покупатели чаще всего (58%) используют встроенные мессенджеры на сайтах интернет-магазинов, 39% — виртуальных помощников с искусственным интеллектом, четверть — чат-боты. Электронная почта предпочтительнее для 35% опрошенных, а телефонные звонки – для 31%.

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