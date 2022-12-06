Ноутбук – самый желанный подарок на Новый год среди техники

Российский онлайн-ритейлер «Ситилинк» накануне Нового года провел опрос и узнал, какие подарки из техники желают получить россияне. Среди мужчин самым желанным подарком станет ноутбук, его хотят получить 30% опрошенных. Практически столько же мужчин (27%) мечтают о смартфоне. 21% мужчин хотели бы получить игровую консоль или аксессуары к ней. 14% мечтают об электроинструментах, 6% – о фитнес-браслете или часах, а еще 3% – о портативной колонке. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Среди женщин самым желанным новогодним подарком также станет ноутбук или планшет. Его хотели бы получить в подарок 28% опрошенных. На втором месте также смартфон, но его женщины хотят получить меньше, чем мужчины – 21% (против 28% у мужчин). А вот на третьем месте робот-пылесос, о нем мечтают 19% респонденток. Далее почти одинаковое количество голосов набрали товары для красоты (13%) и товары для кухни (12%). 7% женщин хотели бы получить фитнес-браслет или часы.

Самая популярная сумма на новогодний подарок близкому человеку – от 2000 руб. до 5000 руб., каждый четвертый опрошенный планирует потратить именно эту сумму. 15,2% потратят до 1000 руб. По 13% опрошенных потратят более крупные суммы – от 5000 руб. до 10 тыс. руб. и от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб. 11,5% потратят более 30 тыс. руб. на подарок близкому человеку. Каждый пятый россиянин вообще не планирует дарить подарки на Новый год.

Если посмотреть на самые популярные товарные группы в 2021 г перед новогодними праздниками, то рейтинг выглядят так: мужчины чаще всего покупали ноутбуки, накопители SSD, наушники и гарнитуры; женщины предпочитали смартфоны, наушники, телевизоры и плазменные панели.

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«Ситилинк» – российский интернет-магазин. У компании 250 тыс. корпоративных клиентов. «Ситилинк» продает порядка 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, электроники, а также электротранспорта, автомобильной электроники и освещения. Сейчас у компании 900 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 400 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.

Опрос проводился при помощи сервиса маркетинговых исследований «Яндекс взгляд». В опросе приняли участие более 1100 человек в возрасте от 18 лет.