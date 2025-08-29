Разделы

Высшее образование желательно, но не обязательно

Высшее образование остается важной частью российской образовательной системы, но его статус в обществе постепенно меняется. Если раньше диплом университета считался обязательным условием для карьерного старта, то сегодня, на фоне тотального кадрового дефицита, он воспринимается скорее как дополнительное преимущество, подкрепляющее реальный опыт, навыки и компетенции. Об этом CNews сообщили представители Pro-Vision Communications.

В преддверии нового учебного года аналитики Pro-Vision Communications выяснили, почему высшее образование перестало быть гарантом успеха и в каких профессиях, по мнению россиян, вполне можно преуспеть без «корочки».

В рамках исследования Pro-Vision Communications были опрошены более 2200 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет в сервисе Яндекс Взгляд и по собственной базе агентства. География опроса – вся Россия. Сроки проведения – с 10 по 19 августа 2025 г. В части вопросов респонденты могли указать несколько вариантов ответа, в части – один.

«Вышка» желательна, но не обязательна

Как показали результаты исследования, 46,3% россиян считает, что для комфортной жизни и успешной карьеры достаточно среднего профессионального образования – диплома колледжа, техникума или ПТУ. При этом «вышка» необходима лишь 29,3% респондентам. Менее 10% указали, что для работы хватит знаний и навыков, полученных в школе или на краткосрочных онлайн- и офлайн-курсах. И только 1,5% россиян убеждены, что успех в жизни гарантируют ученая степень (кандидат, доктор наук, PhD) и бизнес-образование (MBA).

obr1.jpg

Какого уровня образования достаточно для нормальной жизни и работы

В качестве мотивации для получения высшего образования россияне чаще всего указывали успешное трудоустройство (44,9%), знания и профессиональные навыки (43,4%), саморазвитие и повышение уверенности в себе (42%). Однако 37,2% соотечественников убеждены, что диплом университета – не более чем формальная «корочка». А 22,4% рассматривают «вышку» исключительно как социальный лифт, то есть «для обрастания связями и знакомствами».

Карьера без «корочки»

По словам 27,8% респондентов, дипломом о высшем у них спрашивали при каждом трудоустройстве. 9,8%, напротив, никогда не сталкивались с подобным требованием работодателей – «хватило опыта и навыков». Подавляющая же часть, 66,2%, отметила что диплом у них спрашивают «иногда».

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

И все же в некоторых профессиях высшее образование остается решающим фактором. К числу профессиональных сфер, где никак не обойтись без «вышки», респонденты чаще всего относили медицину (84,4%), юриспруденцию (68,3%), а также инженерное дело и архитектуру (62,4%). Заметно реже, по мнению россиян, высшее образование требуется для карьеры в ИТ, на государственной службе или в маркетинге.

obr2.jpg

В каких сферах деятельности, на ваш взгляд, для успешной карьеры критично высшее образование

obr3.jpg

В каких сферах деятельности, на ваш взгляд, для успешной карьеры достаточно среднего специального образования (или ниже)

При этом список профессиональных сфер, где можно преуспеть со средним специальным образованием, возглавили торговля (81%), рабочие специализации на производстве (79,5%) и строительство (70,2%). В этот рейтинг вошли также творческие специальности, на которые традиционно фиксирует высокий конкурс в вузах – искусство и культура, дизайн и специальности в сфере развлечений.

Что мешает россиянам получить «вышку»?

Несмотря на довольно скептичное отношение к высшему образованию, 47,3% россиян заявили, что все же получили бы его, если бы у них была такая возможность. Однако назвали и факторы, которые этому препятствуют: высокая стоимость обучения (74,6%), сложные вступительные испытания и ЕГЭ (42,9%), недостаток времени из-за работы или других обязанностей (24,9%), а также серьезная конкуренция со льготными категориями абитуриентов (21,8%).

