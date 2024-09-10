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«ТВ Станции» «Яндекса» теперь можно приобрести с подпиской «Яндекс Плюс»

У подписчиков «Яндекс Плюса» появилась возможность оформить аренду для «ТВ Станции» диагональю 43", 50", а также «ТВ Станции Про» — с диагональю 55" и 65".

Условия аренды устройства с подпиской «Яндекс Плюс» позволяют оплачивать стоимость умного телевизора с «Алисой» равными частями на протяжении 12, 36 или 60 месяцев, выбрав комфортный для себя период и платеж. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Так, например, сейчас стоимость «ТВ Станции» диагональю 43” - 44 990 руб., флагманская «ТВ Станции Про» 65” – 99 990 руб. С «Яндекс Плюсом» ежемесячный платеж для «ТВ Станции» 43” составит 1899 руб. при аренде на 60 месяцев, или 3 799 руб. в месяц при аренде на 60 месяцев для «ТВ Станции Про» 65”.

При этом при аренде устройства подписка «Плюс», доступ к контентным сервисам «Яндекса» и кешбэк баллами предоставляются без доплат на весь срок аренды. По окончании платежного периода «ТВ Станция» переходит в собственность подписчика.

В случае, если у пользователя уже есть активная подписка «Яндекс Плюс», она приостанавливается на время аренды устройства и возобновляется после перехода умного телевизора в собственность. Также подписчики могут выкупить «ТВ Станцию» досрочно уже со второго месяца аренды. При этом полный расчет оставшейся суммы за покупку будет доступен в личном кабинете каждого пользователя.

«Яндекс Плюс» учитывает различные жизненные сценарии и продолжает расширять возможности для подписчиков. Ранее аренда с подпиской была доступна для умных колонок с «Алисой» и модулей, а теперь и «ТВ Станции» можно приобрести, оплатив их равными частями в течение комфортного периода.

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