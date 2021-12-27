«Билайн» и «Яндекс плюс» представляют первый совместный тарифный план – «Близкие люди с “Яндекс плюс”»

«Билайн» и «Яндекс плюс» запускают первый совместный тарифный план. «Близкие люди с “Яндекс плюс”». Это тариф с единым платежом, в который входят пакет минут, интернет и безлимитные мессенджеры, а также доступ к «Кинопоиску», «Яндекс.музыке» и кешбэку баллами в сервисах «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

В качестве основы для нового тарифа были выбраны «Близкие люди 2» – один из флагманских тарифов «Билайна», популярный у действующих абонентов за счет сбалансированного состава услуг связи. Он включает в себя безлимитные звонки внутри сети, сотни минут в месяц для голосовых вызовов на любые номера, неограниченный доступ к мессенджерам и десятки гигабайтов интернета. В тарифе «Близкие люди с “Яндекс плюс”» использование сервисов «Яндекса» не будет расходовать основной пакет трафика*, а это значит, что смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку и подкасты можно будет без всяких ограничений.

Абонентская плата по тарифу «Близкие люди с “Яндекс плюс”» различается в зависимости от региона подключения, но пользоваться тарифом будет выгоднее, чем платить за связь и подписку по отдельности.

*Условие по трафику справедливо для всей территории России, кроме республики Крым, г. Севастополь и Чукотского АО.