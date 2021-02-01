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Доставка заказов с «Яндекс.Маркета» для подписчиков «Яндекс плюс» стала бесплатной

Интернет E-commerce

«Яндекс.Маркет» предоставил бесплатную доставку подписчикам «Яндекс плюс» из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Нижнего Новгорода и еще более 100 городов.

Для 61% российских онлайн-покупателей бесплатная доставка — самая привлекательная акция при заказе товаров через интернет. А каждый четвертый опрошенный назвал магазин любимым из-за его бесплатной или дешевой доставки.

Теперь доставка заказов на сумму от 699 руб. для пользователей «Яндекс плюс» будет бесплатной, а количество таких доставок неограниченно. Также они получают на «Маркете» кешбэк за покупки баллами «Плюса» — до 5% от стоимости товаров со специальной отметкой. Их можно потратить при оплате новых заказов на «Яндекс.Маркете», в «Яндекс.Такси» и других сервисах «Яндекса». Подписку «Яндекс плюс» можно оформить прямо на сайте «Маркета», и следующую покупку доставят уже бесплатно.

За 2020 г. количество клиентов «Маркета», у которых есть «Яндекс плюс», выросло более чем в 2,5 раза — сейчас она есть уже у около четверти пользователей сервиса. Как показывает статистика, подписчики «Яндекс плюса» чаще покупают на «Маркете» — по сравнению с остальными клиентами маркетплейса они делают на 20% больше заказов, а их средний чек на 17% выше.

«Бесплатная доставка — первый шаг к тому, чтобы «Маркет» стал любимым местом покупок для владельцев «Яндекс плюса». Мы планируем расширять набор привилегий. Например, дать доступ к закрытым распродажам и специальным ценам, запустить приоритетную линию поддержки и увеличить срок, в течение которого можно вернуть товар», — отметила Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.Маркет».

«Яндекс.Маркет» уже проводил акции для пользователей «Яндекс плюса». Например, в декабре кешбэк баллами «Плюса» на некоторые категории товаров доходил до 50%.

Новые условия доставки не действуют на крупногабаритные заказы (от 20 килограммов) и товары, которые доставляет продавец-партнер (эта информация отображается на странице товара).

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