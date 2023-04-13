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«Яндекс» выпустил iOS-приложение для курьеров: с сервисами компании теперь можно работать через iPhone

Курьеры теперь могут работать с заказами «Яндекс еды», «Лавки» и Delivery Club через iPhone. Ранее такая возможность появилась у «Яндекс доставки», и уже сейчас iOS-приложением пользуются 16% курьеров, сотрудничающих с сервисом. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

«Яндекс» выпустил для доставщиков iOS-приложение, потому что с их стороны был на это запрос. С еще одной версией приложения у курьеров будет больше возможностей: теперь для доставки можно использовать телефоны с самыми популярными в России операционными системами. По данным аналитиков StatCounter, около 70% смартфонов в стране работают на Android, 30% — на iOS.

Приложение для курьеров называется «Яндекс про» и позволяет принимать заказы от сервисов. Теперь его можно скачать как в Google Play, так и в App Store. Благодаря этому те, кто пользуется и iPhone, и Android-телефоном, смогут принимать заказы на том устройстве, на котором им удобнее. Информация о выполненных заказах и другие данные автоматически появятся в iOS-приложении, если курьер уже работает с сервисами «Яндекса». Для этого достаточно зайти под своим аккаунтом в приложение для iPhone.

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