«Яндекс» бесплатно застрахует курьеров-партнёров Delivery Club

Курьеры-партнёры Delivery Club теперь могут начать пользоваться программой заботы «Яндекса». Об этом CNews сообщил представитель компании. Программа даёт самые разные преимущества. Среди них бесплатная страховка на время доставки, компенсация оплаты полиса добровольного страхования на случай болезни, юридическая помощь и многое другое. Программа заботы станет автоматически доступна для курьера-партнёра, когда он начнёт доставлять заказы через «Яндекс про». Уже сейчас эта программа работает для курьеров-партнёров Delivery Club в ряде городов России, а скоро она станет доступна по всей стране.

Страхование поможет курьеру-партнёру компенсировать потерю дохода, если он травмируется или заболеет и временно не сможет доставлять заказы. Бесплатная страховка от несчастных случаев действует во время доставки заказов. Если курьер получит травму на доставке, то сможет обратиться в службу поддержки, которая подскажет, какие документы нужно подать в страховую компанию для оформления выплаты. Ещё курьер-партнёр может приобрести полис добровольного страхования на случай болезни, а «Яндекс» компенсирует до 100% стоимости полиса. Это действует для тех, кто тратит на доставку определённое количество часов в месяц и не нарушает стандарты сервисов.

Программа заботы «Яндекса» также позволяет курьерам-партнёрам пользоваться юридической помощью, скидками на обеды в ресторанах и на образовательные курсы, льготами на аренду, ремонт велосипедов и другими преимуществами.

После перехода на «Яндекс про» курьерам-партнёрам Delivery Club будут доступны и другие полезные возможности. Это ежедневные выплаты для самозанятых доставщиков, дополнительный доход во время повышенного спроса, бонусы за достижение персональных целей, возможность брать свободные слоты — в любое удобное время доставлять заказы, чтобы подзаработать. Например, курьер-партнёр сможет так сделать, если в выходной у него появится несколько свободных часов.

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Помимо программы заботы о курьерах, «Яндекс» принимает и другие меры для поддержки доставщиков. В этом году компания запустила проект «Дружелюбные рестораны», к которому присоединились тысячи заведений по всей стране. В них доставщики могут отдохнуть, бесплатно попить чай и, например, пообедать со скидкой. Каждый такой ресторан получает отметку «Забота о курьерах» в «Яндекс картах» и стикер «Еды» «Открыт для курьеров», который можно разместить на входе в заведение. «Яндекс еда» и «Доставка» инвестируют также в создание зон отдыха, в которых курьеры могут погреться в холодную погоду, попить воды или чая, зарядить телефон.

Этим летом сервисы «Яндекса» вместе с другими игроками рынка доставки разработали принципы сотрудничества с курьерами. Компании договорились открыто и полно информировать доставщиков об изменениях в условиях партнёрства, помогать курьерам в спорных ситуациях с ресторанами и клиентами, заниматься велобезопасностью, инвестировать в зоны отдыха, разрабатывать социальные и образовательные программы для тех, кто доставляет заказы. Сервисы-участники этого проекта уже руководствуются в своей работе разработанными принципами или собираются их внедрить.