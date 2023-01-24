«Яндекс такси» запускает новый финансовый сервис для водителей-партнеров

«Яндекс такси» предложит самозанятым водителям-партнерам новую дебетовую банковскую карту МИР. Ее выпускает и обслуживает «Яндекс банк». Оформить цифровую карту можно прямо в водительском приложении «Яндекс про» за несколько простых шагов.

Новый финансовый сервис создан специально для водителей такси, и при их активном участии. Главное преимущество карты для водителей – возможность получать выплаты моментально без дополнительных сборов, которые взимают другие банки и сервисы за подобную услугу. Оплата за каждый выполненный заказ будет перечисляться на карту спустя три минуты после завершения поездки. Устанавливать мобильное приложение интернет-банка для этого не понадобится: вся информация о поступлениях на счет, о расходах и денежных переводах будет видна в приложении «Яндекс про».

Обслуживание карты бесплатное. При расчетах картой водители получают кэшбек на самые востребованные категории покупок. Например, кэшбек за заправку топливом через любое приложение «Яндекса» составит 10%, за покупки на «Яндекс маркете» – 5% и столько же за оплату заказов в ресторанах быстрого питания. Чтобы оплачивать покупки бесконтактным способом через смартфон, достаточно зарегистрировать цифровую карту в приложении Mir Pay для Android.

Чтобы оформить карту, нужно обновить водительское приложение «Яндекс про» до последней версии и использовать «Яндекс ID» для входа в аккаунт. В дополнение к цифровой карте можно выпустить пластиковую и забрать ее в Центрах для водителей в Москве и Санкт-Петербурге. В ближайшие недели получение физической карты станет доступно и в других городах России.

Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной ПО

Дебетовая карта «Яндекс про» – первый подобный продукт на базе «Яндекс банка» в серии финансовых проектов, предназначенных не только для водителей, но и для партнеров других сервисов «Яндекса».