Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199870
ИКТ 15430
Организации 11789
Ведомства 1511
Ассоциации 1114
Технологии 3582
Системы 27072
Персоны 87308
География 3120
Статьи 1582
Пресса 1327
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Мурадян Арам

СОБЫТИЯ


18.08.2026 Директором по страхованию и инвестициям в «Сравни» стал Арам Мурадян 1
25.09.2024 «Ренессанс страхование» запускает онлайн-страхование ответственности перевозчика для таксистов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Мурадян Арам и организации, системы, технологии, персоны:

Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 226 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Яндекс Про 35 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 765 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 955 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10379 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4614 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6545 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3180 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь - травмпункт - травматология 198 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1203 1
Страхование - Автострахование - ОСГОП - обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров 7 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1465577, в очереди разбора - 724006.
Создано именных указателей - 199870.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще