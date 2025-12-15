Разделы

«Яндекс» запустил обучение по работе с нейросетью «Алиса AI» для курьеров

Сервисы доставки «Яндекса» запустили курс для курьеров-партнеров «Еды», «Лавки» и «Доставки». На примере «Алисы AI», он расскажет как использовать нейросети в работе доставщика. Например, чтобы сформулировать вежливый ответ клиенту или решить небольшую проблему с транспортом в дороге. Обучение подготовлено экспертами компании. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Курс состоит из нескольких тематических блоков и простым языком объясняет, что такое искусственный интеллект, как работает «Алиса AI» и чем она может быть полезна курьеру в работе. Особое внимание уделяется практическим кейсам для доставщиков. Например, как сделать разминку после слота, быстро починить транспортное средство или разобраться в финансовых вопросах.

Курс доступен бесплатно в приложении «Яндекс ПРО», пройти курс может любой курьер, который сотрудничает с сервисами «Яндекса». Для участия достаточно иметь смартфон или компьютер и доступ в интернет.

Сервисы «Яндекса» продолжают развивать образовательные инициативы для курьеров и улучшать доступ к современным инструментам, которые помогают в работе и повышают качество сервиса.

